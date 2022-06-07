Світ

Путін створив світову продовольчу кризу: про що йшлося на засіданні Радбезу ООН

Ярослава Марущенко 07 Червня 2022, 23:00

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