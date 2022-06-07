Путін створив світову продовольчу кризу: про що йшлося на засіданні Радбезу ООН

Відверті звинувачення Росії у війні в Україні та втеча російського постпреда Небензі. У Нью-Йорку відбулось засідання Радбезу ООН, де розглядали питання сексуального насильства та торгівлі людьми під час російської агресії в Україні.

Український постпред Сергій Кислиця заявив, що будь-яка поступка агресору, стане шляхом до нової війни.

Праміла Паттен, яка досліджує сексуальне насильство під час конфліктів, говорить, що будь-які його форми не можна пробачити, виправдати чи амністувати. Кількість повідомлень про сексуальні злочини постійно зростає.

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Проте це все ще верхівка айсберга, яка не показує всієї трагедії війни, яку розв’язала РФ.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель згадав свою подорож до зруйнованої російськими військами Бородянки та заявив, що впевнений у тому, що винних у звірствах в Україні покарають.

Російські збройні сили застосовують сексуальне насильство як зброю війни. Це злочини проти людяності. Ганебні дії у ганебній війні.

Також Шарль Мішель впевнений, що лише Росія відповідальна за світову продовольчу кризу. Він на власні очі бачив в Одесі, як мільйони тонн зерна та пшениці заблоковані у морських контейнерах, бо російські кораблі стоять у Чорному морі.

Голова Європейської Ради говорить, що Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни ширяться світом і підштовхують до продовольчої кризи, бідності та дестабілізації всього регіону.

Лише Росія відповідальна за цю продовольчу кризу, попри кремлівську кампанію брехні та дезінформації.

Російський постпред Василь Небензя під час промови голови Європейської Ради Шарля Мішеля просто втік із зали.

Однак втекти так само від відповідальності ані російським представникам і військовим, ані самій країні-агресору не вдасться. З 7 червня в Україні розпочинають свою роботу комісари ООН, які будуть розслідувати воєнні злочини. Місія триватиме до 16 червня.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова розповіла, яка розплата чекає на російських військових злочинців.