Чим загрожує Україні та світу блокада українських портів та які є варіанти подолання кризи

Раніше Україну називали житницею Європи. Наша країна входила до топ-5 експортерів зернових культур у світі.

Але вже понад три місяці українські порти заблоковані російськими корабельними угрупованнями в північній частині Чорного моря. Це провокує продовольчу кризу в багатьох регіонах планети.

Нині в українських сховищах зберігаються понад 20 млн тонн сировини, яку раніше відправляли переважно до країн Африки та Азії.

Зараз також дивляться

Півмільйона тонн збіжжя росіяни вже вкрали. Через дефіцит у світі почали суттєво зростати ціни.

Багато держав будуть змушені бюджетними коштами компенсувати це зростання цін. Тому це торкнеться не просто населення тих країн, а й економіки, — розповідає економіст Едуард Каражія.

Росія у такий спосіб шантажує Україну та Захід, беручи в заручники десятки мільйонів людей. До того ж рашисти неодноразово порушували закони війни, атакуючи мирні кораблі в північній частині Чорного моря.

Одним з варіантів подолання морської блокади є організація міжнародних морських конвоїв, які зможуть супроводжувати судна з українських портів.

Але є дві проблеми: розкидані росіянами міни в Чорному морі, а також позиція Туреччини. Прохід через Босфор для України закритий турецьким флотом попри підтримку президента Реджепа Таїпа Ердогана.

А ось судна з краденим українським зерном безперешкодно виходять у Середземне море.

Військові експерти впевнені, що питання блокади Чорного моря мають вирішувати світові лідери дипломатичним шляхом, але в жодному разі не йти на поступки Кремлю.

Усі вісім років війни українцям не перестає боліти питання Кримського півострова. Та нині в нас є унікальний шанс повернутись до державних кордонів 1991 року.

Військовий експерт Павло Лакійчук розповів, чи вдасться Україні деокупувати Крим та розблокувати свої порти.