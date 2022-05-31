Чем грозит Украине и миру блокада украинских портов и какие есть варианты преодоления кризиса

Раньше Украину называли житницей Европы. Наша страна входила в топ-5 экспортеров зерновых культур в мире.

Но уже больше трех месяцев украинские порты заблокированы российскими корабельными группировками в северной части Черного моря. Это провоцирует продовольственный кризис во многих регионах планеты.

В настоящее время в украинских хранилищах хранится более 20 млн тонн сырья, которое раньше отправляли преимущественно в страны Африки и Азии.

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Полмиллиона тонн зерна россияне уже украли. Из-за дефицита в мире начали существенно расти цены.

Многие государства будут вынуждены бюджетными средствами компенсировать этот рост цен. Поэтому это коснется не просто населения тех стран, но и экономики, — рассказывает экономист Эдуард Каражия.

Россия таким образом шантажирует Украину и Запад, делая заложниками десятки миллионов людей. К тому же рашисты уже не раз нарушали законы войны, атакуя мирные корабли в северной части Черного моря.

Одним из вариантов преодоления морской блокады является организация международных морских конвоев, которые смогут сопровождать суда из украинских портов.

Но есть две проблемы: разбросанные россиянами мины в Черном море, а также позиция Турции. Проход через Босфор для Украины закрыт турецким флотом, несмотря на поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

А вот суда с ворованным украинским зерном беспрепятственно выходят в Средиземное море.

Военные эксперты уверены, что вопрос блокады Черного моря должны решать мировые лидеры дипломатическим путем, но ни в коем случае не идти на уступки Кремлю.

Все восемь лет войны украинцам не перестает болеть вопрос Крымского полуострова. Но сейчас у нас есть уникальный шанс вернуться в государственные границы 1991 года.

Военный эксперт Павел Лакийчук рассказал, удастся ли Украине деоккупировать Крым и разблокировать свои порты.