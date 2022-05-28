Падение Керченского моста — символ деоккупации Крыма. Военный эксперт Павел Лакийчук о контрнаступлении ВСУ

Все восемь лет войны украинцам не перестает болеть вопрос Крымского полуострова. И сейчас у нас есть уникальный шанс вернуться к государственным границам 1991 года.
Военный эксперт Павел Лакийчук рассказал, удастся ли деоккупировать Крым, ударит ли Украина по Керченскому мосту и действительно ли это ослабит врага, а также что станет целью №1 ВСУ, когда они пойдут в контрнаступление.
— Если у Украины будет возможность, она обязательно ударит по Керченскому мосту, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Станет ли Крымский мост целью №1, если Украина получит в пределах ленд-лиза соответствующее оружие с баллистическими ракетами с дальностью полета в 300 км?
— На самом деле, здесь вопрос целесообразности. Даже если у нас будут средства поражения на такое расстояние, то их численность у нас будет достаточно ограничена.
И для нанесения ударов выбираются цели, которые представляют наибольшую опасность и несут в себе наивысшую угрозу.
И для нанесения ударов выбираются цели, которые представляют наибольшую опасность и несут в себе наивысшую угрозу.
Например, у нас есть фронтовая авиация — это СУ-24М. Это самолеты-бомбардировщики, которые в принципе с радиусом своего действия способны уничтожить и Крымский мост.
Но это сложная операция, нуждающаяся в пролете на большую дистанцию. Кроме того, Крымский мост очень тщательно обороняется. Чтобы это осуществить, нам придется пройти через оккупированные территории, где также действуют вражеские средства ПВО.
И возникает вопрос: есть ли смысл рисковать жизнями наших защитников и собственно самолетами, которых у нас не так много, ради Крымского моста?
Поэтому Командование Воздушных Сил применяют авиацию именно там, где она наиболее эффективна.
Поэтому Командование Воздушных Сил применяют авиацию именно там, где она наиболее эффективна.
Хотя, когда у нас будет достаточно сил и средств для его безопасного поражения и когда это будет иметь наиболее значимое стратегическое значение, он обязательно станет целью номер один и будет уничтожен.
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook
— Ослабит ли врага подрыв Крымского моста?
— На время — да. Дело в том, что снабжение группировок через Крым осуществляется тремя способами. Первый и основной — это авиационные перевозки.
Второй — морские перевозки десантными кораблями и транспортными судами под Севастополь, в основном. И третий — это Крымский мост.
Если посмотреть по трафику, то не происходит постоянного потока военных грузов. Лишь периодически движутся небольшие грузы с материка в Крым. Напротив, чаще из Крыма едут грузовики с ломом.
Если посмотреть по трафику, то не происходит постоянного потока военных грузов. Лишь периодически движутся небольшие грузы с материка в Крым. Напротив, чаще из Крыма едут грузовики с ломом.
То есть сказать, что это постоянно действующая артерия нельзя. Это всего лишь одна из логистических цепочек. Да, его уничтожение частично ослабит врага, впрочем, не существенно.
Для того чтобы существенно обернуть ситуацию в свою сторону, нужно уничтожить все три пути снабжения.
Фото: Министерство обороны Украины / Facebook
— Какие преимущества в войне получит Украина?
— Уничтожение Крымского моста может иметь не только стратегическое значение. Я бы даже сказал, что ликвидация этой переправы в Черном море будет иметь, прежде всего, символическое значение.
К примеру, как крейсер Москва. Для Кремля он являлся символическим кораблем. Когда потопили Москву, представьте себе обычных россиян, которые безоговорочно верили, что это самый мощный крейсер в мире.
И вдруг им говорят: “”Хохлы” потопили Москву”. Здесь они понимают, что произошло что-то ужасное. То же самое и с Крымским мостом.
Его падение — это символ деоккупации Крыма и тотальная ликвидация захватнического режима на территории полуострова.
Его падение — это символ деоккупации Крыма и тотальная ликвидация захватнического режима на территории полуострова.
Это скорее такая психологическая фишка. Это не только обратный счетчик к моменту падения Крымского моста, но и выводу кораблей РФ из нашего Крыма.
— Три варианта уничтожения Крымского моста?
— Первое: с применением крылатых ракет по цели. Это наиболее безопасный для нас вариант. Запустил и забыл. Если собьют ракету, то погибнет только ракета. Но для этого нам нужны ракеты с дальностью не менее 300 километров.
Второй вариант — это уничтожение авиацией. С технической стороны, это близкий вариант к ракетному. Но он более рискован. Это опасно, прежде всего, для наших летчиков.
И третий вариант — это применение сил специальных операций, имеющих достаточно опыта в выполнении таких задач не только на суше, но и в морской акватории, в том числе подводного разрушения.
— Сможет ли Украина скоро деоккупировать Крым?
— Крым — это Украина. Никто в мире не признает аннексию полуострова. Эту территорию РФ у нас оккупировала. Но мы их выгоним оттуда. Это только вопрос времени.
Это важная задача и для нас, и для всего мирового сообщества. России требуются наши порты и абсолютный контроль над Черным морем. А это, прежде всего, артерия поставки зерна и многих других сверхважных продуктов по всему миру.
А для Украины без вытеснения России из Крыма невозможна ни деблокада Азова, ни деблокада северо-западной части Черного моря.
А для Украины без вытеснения России из Крыма невозможна ни деблокада Азова, ни деблокада северо-западной части Черного моря.
Соответственно невозможно нормальное восстановление трафика судов в Черном и Азовском морях.
Первая наша задача — сдержать врага на востоке, дать ему хороший отпор. После того как мы выполним задачи первой оборонной операции, вооруженные силы Украины перейдут к первому этапу контрнаступательной операции.
И одной из ее первых целей, на мой взгляд, будет освобождение Херсонской области. Поскольку она — это “ключ” ко входу в Крым.
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