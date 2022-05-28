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Падение Керченского моста — символ деоккупации Крыма. Военный эксперт Павел Лакийчук о контрнаступлении ВСУ

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 28 мая 2022, 22:00
Павло Лакійчук - інтерв'ю військового експерта 28.05.2022
Фото: Unsplash

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