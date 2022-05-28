Падение Керченского моста — символ деоккупации Крыма. Военный эксперт Павел Лакийчук о контрнаступлении ВСУ

Все восемь лет войны украинцам не перестает болеть вопрос Крымского полуострова. И сейчас у нас есть уникальный шанс вернуться к государственным границам 1991 года.

Военный эксперт Павел Лакийчук рассказал, удастся ли деоккупировать Крым, ударит ли Украина по Керченскому мосту и действительно ли это ослабит врага, а также что станет целью №1 ВСУ, когда они пойдут в контрнаступление.

— Если у Украины будет возможность, она обязательно ударит по Керченскому мосту, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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Станет ли Крымский мост целью №1, если Украина получит в пределах ленд-лиза соответствующее оружие с баллистическими ракетами с дальностью полета в 300 км?

— На самом деле, здесь вопрос целесообразности. Даже если у нас будут средства поражения на такое расстояние, то их численность у нас будет достаточно ограничена.

И для нанесения ударов выбираются цели, которые представляют наибольшую опасность и несут в себе наивысшую угрозу.

Например, у нас есть фронтовая авиация — это СУ-24М. Это самолеты-бомбардировщики, которые в принципе с радиусом своего действия способны уничтожить и Крымский мост.

Но это сложная операция, нуждающаяся в пролете на большую дистанцию. Кроме того, Крымский мост очень тщательно обороняется. Чтобы это осуществить, нам придется пройти через оккупированные территории, где также действуют вражеские средства ПВО.

И возникает вопрос: есть ли смысл рисковать жизнями наших защитников и собственно самолетами, которых у нас не так много, ради Крымского моста?

Поэтому Командование Воздушных Сил применяют авиацию именно там, где она наиболее эффективна.

Хотя, когда у нас будет достаточно сил и средств для его безопасного поражения и когда это будет иметь наиболее значимое стратегическое значение, он обязательно станет целью номер один и будет уничтожен.

— Ослабит ли врага подрыв Крымского моста?

— На время — да. Дело в том, что снабжение группировок через Крым осуществляется тремя способами. Первый и основной — это авиационные перевозки.

Второй — морские перевозки десантными кораблями и транспортными судами под Севастополь, в основном. И третий — это Крымский мост.

Если посмотреть по трафику, то не происходит постоянного потока военных грузов. Лишь периодически движутся небольшие грузы с материка в Крым. Напротив, чаще из Крыма едут грузовики с ломом.

То есть сказать, что это постоянно действующая артерия нельзя. Это всего лишь одна из логистических цепочек. Да, его уничтожение частично ослабит врага, впрочем, не существенно.

Для того чтобы существенно обернуть ситуацию в свою сторону, нужно уничтожить все три пути снабжения.

— Какие преимущества в войне получит Украина?

— Уничтожение Крымского моста может иметь не только стратегическое значение. Я бы даже сказал, что ликвидация этой переправы в Черном море будет иметь, прежде всего, символическое значение.

К примеру, как крейсер Москва. Для Кремля он являлся символическим кораблем. Когда потопили Москву, представьте себе обычных россиян, которые безоговорочно верили, что это самый мощный крейсер в мире.

И вдруг им говорят: “”Хохлы” потопили Москву”. Здесь они понимают, что произошло что-то ужасное. То же самое и с Крымским мостом.

Его падение — это символ деоккупации Крыма и тотальная ликвидация захватнического режима на территории полуострова.

Это скорее такая психологическая фишка. Это не только обратный счетчик к моменту падения Крымского моста, но и выводу кораблей РФ из нашего Крыма.

— Три варианта уничтожения Крымского моста?

— Первое: с применением крылатых ракет по цели. Это наиболее безопасный для нас вариант. Запустил и забыл. Если собьют ракету, то погибнет только ракета. Но для этого нам нужны ракеты с дальностью не менее 300 километров.

Второй вариант — это уничтожение авиацией. С технической стороны, это близкий вариант к ракетному. Но он более рискован. Это опасно, прежде всего, для наших летчиков.

И третий вариант — это применение сил специальных операций, имеющих достаточно опыта в выполнении таких задач не только на суше, но и в морской акватории, в том числе подводного разрушения.

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— Сможет ли Украина скоро деоккупировать Крым?

— Крым — это Украина. Никто в мире не признает аннексию полуострова. Эту территорию РФ у нас оккупировала. Но мы их выгоним оттуда. Это только вопрос времени.

Это важная задача и для нас, и для всего мирового сообщества. России требуются наши порты и абсолютный контроль над Черным морем. А это, прежде всего, артерия поставки зерна и многих других сверхважных продуктов по всему миру.

А для Украины без вытеснения России из Крыма невозможна ни деблокада Азова, ни деблокада северо-западной части Черного моря.

Соответственно невозможно нормальное восстановление трафика судов в Черном и Азовском морях.

Первая наша задача — сдержать врага на востоке, дать ему хороший отпор. После того как мы выполним задачи первой оборонной операции, вооруженные силы Украины перейдут к первому этапу контрнаступательной операции.

И одной из ее первых целей, на мой взгляд, будет освобождение Херсонской области. Поскольку она — это “ключ” ко входу в Крым.

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