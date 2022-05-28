Падіння Керченського моста — символ деокупації Криму. Військовий експерт Павло Лакійчук про контрнаступ ЗСУ

Усі вісім років війни українцям не перестає боліти питання Кримського півострову. Та нині в нас є унікальний шанс повернутись до державних кордонів 1991 року.

Військовий експерт Павло Лакійчук розповів, чи вдасться деокупувати Крим, чи вдарить Україна по Кримському мосту і чи справді це ослабить ворога, а також що стане ціллю №1 ЗСУ, коли вони підуть у контрнаступ.

— Якщо Україна матиме можливість, вона обов’язково вдарить по Керченському мосту, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.

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Чи стане Кримський міст ціллю №1, якщо Україна отримає в межах ленд-лізу відповідну зброю із балістичними ракетами з дальністю польоту в 300 км?

— Насправді тут питання доцільності. Навіть якщо ми й матимемо засоби ураження на таку відстань, то їх чисельність у нас буде досить обмежена.

І для завдання ударів обираються цілі, які є найбільшою небезпекою та несуть в собі найвищу загрозу.

Наприклад, у нас є фронтова авіація — це СУ-24М. Це літаки-бомбардувальники, які, в принципі, з радіусом своєї дії здатні знищити й Кримський міст.

Але це складна операція, яка потребує прольоту на велику дистанцію. Крім того, Кримський міст дуже ретельно обороняється. Аби це здійснити, нам доведеться пройти й через окуповані території, де також діють ворожі засоби ППО.

І виникає питання: чи є сенс ризикувати життями наших захисників і, власне, літаками, яких у нас не так багато, заради Кримського мосту?

Саме тому Командування Повітряних Сил застосовують авіацію саме там, де вона найбільш ефективна.

Хоча, коли в нас буде достатньо сил і засобів для його безпечного ураження і коли це матиме найбільш вагоме стратегічне значення — він обов’язково стане ціллю номер один і буде знищений.

— Чи ослабить ворога підрив Кримського мосту?

— На певний час — так. Річ у тому, що постачання угруповання через Крим здійснюється трьома шляхами. Перший і основний — це авіаційні перевезення.

Другий — це морські перевезення десантними кораблями й транспортними суднами під Севастополь, здебільшого. І третій — це Кримський міст.

Якщо подивитися по трафіку, то там не відбувається постійного потоку військових вантажів. Лише періодично рухаються невеликі вантажі з материка на Крим. Навпаки, частіше з Криму їдуть вантажівки з брухтом.

Тобто сказати, що це така постійна артерія не можна. Це всього лише один з логістичних ланцюжків. Так, його знищення частково ослабить ворога, втім не суттєво.

Для того, аби суттєво обернути ситуацію у свій бік, потрібно знищити всі три шляхи постачання.

— Які переваги у війні отримає Україна?

— Знищення Кримського мосту може мати не лише стратегічне значення. Я б навіть сказав, що ліквідація цієї переправи в Чорному морі матиме насамперед символічне значення.

До прикладу, як крейсер Москва. Для Кремля він був символічним кораблем. Коли потопили Москву, лише уявіть собі звичайних росіян, які беззаперечно вірили, що це найпотужніший крейсер у світі.

І раптом їм кажуть: “”Хохли” потопили Москву”. Тут вони розуміють, що сталось щось жахливе. Те ж саме і з Кримський мостом.

Його падіння — це символ деокупації Криму і тотальна ліквідація загарбницького режиму на території півострова.

Це, скоріше, така психологічна фішка. Це не лише зворотний лічильник до миті падіння Кримського моста, а й до виводу кораблів РФ з нашого Криму.

— Три варіанти знищення Кримського моста?

— Перший: із застосуванням крилатих ракет по цілі. Це найбільш безпечний для нас варіант. Запустив і забув. Якщо зіб’ють ракету, то загине тільки ракета. Але для цього нам потрібні ракети з дальністю щонайменше 300 кілометрів.

Другий варіант — це знищення авіацією. З технічного боку, це близький варіант до ракетного. Але він більш ризикований. Це небезпечно насамперед для наших льотчиків.

І третій варіант — це застосування сил спеціальних операцій, які мають достатньо досвіду у виконанні таких завдань не лише на суходолі, але й в морській акваторії, зокрема й підводного руйнування.

— Чи зможе Україна невдовзі деокупувати Крим?

— Крим — це Україна. Ніхто у світі не визнає анексії півострова. Цю територію РФ у нас окупувала. Але ми їх виженемо звідти. Це лише питання часу.

Це важливе завдання і для нас, і для всієї світової спільноти. Росії потрібні наші порти й абсолютний контроль над Чорним морем. А це насамперед артерія постачання зерна та багатьох інших надважливих продуктів усьому світові.

А для України без витіснення Росії з Криму неможлива ані деблокада Азову, ані деблокада північно-західної частини Чорного моря.

Відповідно, неможливе нормальне відновлення трафіку суден в Чорному та Азовському морях.

Перше наше завдання — стримати ворога на сході, дати йому добрячого відкоша. Після того, коли ми виконаємо завдання першої оборонної операції, то Збройні сили України перейдуть до першого етапу контрнаступальної операції.

І одним з її перших цілей, на мою думку, буде звільнення Херсонщини. Оскільки Херсонщина — це “ключ” до входу в Крим.

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