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Падіння Керченського моста — символ деокупації Криму. Військовий експерт Павло Лакійчук про контрнаступ ЗСУ

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 28 Травня 2022, 22:00
Павло Лакійчук - інтерв'ю військового експерта 28.05.2022
Фото: Unsplash

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