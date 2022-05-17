Їжа та рецепти
Ексклюзив

За два місяці вартість зросла, як за минулий рік — чому ростуть ціни на продукти в Україні

Катерина Павловська, Журналістка програми Факти ICTV 17 Травня 2022, 09:00
Чоу ростуть ціни в Україні 2022
Фото: Pexels

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