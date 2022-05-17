За два месяца стоимость выросла, как за прошлый год – почему растут цены на продукты в Украине

Медленный рост цен на продукты начался еще в прошлом году. На него повлияла как пандемия, так и искусственно созданный Россией энергетический кризис. С началом активных боевых действий на продовольственном рынке Украины появился существенный дефицит, при этом выросли и цены. В правительстве даже применили непопулярную меру госрегулирования.

— Произошло резкое нарушение логистических звеньев, существенное изменение поставщиков торговых сетей.

Из-за боевых действий серьезный ущерб понесли предприятия аграрного сектора.

Сумская, Черниговская, Харьковская, Николаевская, Херсонская области, север Киевской области и Житомирская область прекратили поставки аграрной продукции в супермаркеты, хотя торговые сети имели долгосрочные соглашения по поставкам от предприятий, которые находились на этих территориях, — объясняет экономист Олег Пензин.

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Эксперты утверждают, что за два месяца войны продукты в торговых сетях подорожали, почти как за один мирный год. Хлеб в среднем на 28%, картофель — на 18%, лук — на 25%, крупы — на 10%, не считая гречки, цена которой выросла на 27%, свинина — на 15%. Но изменился и спрос.

— Структура потребления населения изменилась. Мы в мирное время ели другие продукты: больше фруктов и овощей. По очень многим позициям, например по молодым овощам, в это время в прошлом году у нас уже был импорт. Активно развивалось парниковое хозяйство.

Но сейчас многие парники простаивают. В связи с дорогостоящими энергоносителями они практически закрыты. И, исходя из суточной температуры, молодые овощи появятся не раньше середины июня, — утверждает Пензин.

Кризис на рынке топлива: как повлияет на цены

Одним из важнейших факторов, повлиявших на рост цен на продукты, стал кризис на рынке топлива, который был вызван разрушением Кременчугского НПЗ. Но и до этого больше года цены сдерживали с помощью все того же госрегулирования. Пока они не превысили даже себестоимость на оптовом рынке.

— Оптовый рынок стал гораздо дороже.

У нас же в это время была существенная нехватка топлива, которая только возрастала из-за высокого спроса. В частности из-за посевной, которая продолжалась долгое время.

Но главным образом вследствие новой системы поставок через западную границу, то есть из стран ЕС, что намного усложнило ситуацию, — рассказывает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

В конце апреля Кабинет Министров повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензин. АЗС установили лимиты: не более 5-10 литров в одни руки. Это привело к очередям, дефициту и спекулятивному росту на некоторых заправках, которые подняли цены вопреки законодательству кое-где до 70 гривен за литр бензина и 60 гривен за дизтопливо.

Именно его употребляют маленькие поставщики агропродукции. И на цену их продукции это существенно влияет. Прогнозов касательно возможного снижения цены на топливо нет никаких. Потому что цена на нефть растет во всем мире.

— Сегодня Украина вообще тот драйвер, который меняет структуру энергетического рынка всей планеты. Мы видим, как массово страны отказывается от российской нефти.

Более 20 нефтеперерабатывающих концернов Европы уже отказались от нее, но это значит, что они будут покупать другую нефть. Она будет дорогой, — констатирует Куюн.

На какие продукты цены могут вырасти

На подорожание продуктов напрямую повлияло и блокирование Россией наших портов. Молодой картофель, который появлялся в супермаркетах в апреле и мае, поступал к нам именно по морскому пути из Египта. Недостаток репчатого лука можно было докупить в Узбекистане, свеклу и капусту — в Македонии. Свежие помидоры завезти из солнечной Испании и Турции.

— В Турции совсем другие погодные условия, чем в Украине. У нас сейчас возможно только тепличное производство, а там значительно более высокие температуры, поэтому фермеры имеют возможность выращивать овощи без дополнительного обогрева, и их себестоимость получается значительно ниже.

Когда их привозили на больших кораблях, логистика стоила копейки. Но если везут автомобильным транспортом, то это меньший объем и большие расходы на доставку, — утверждает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Но проблемы с портами напрямую повлияли и на замедление экспорта нашей продукции за границу. Поэтому то, что должно было пойти на экспорт, осталось в Украине и сейчас появляется на полках магазинов уже по сниженным ценам. Например, яйца и все виды мяса.

— Беспокоиться о том, что сейчас цены очень стремительно вырастут, не нужно. Мы не можем сейчас наладить наш экспорт. Хотя пытаемся это сделать через альтернативные западные границы, но их пропускная способность в десять раз меньше, чем у портов.

Украина является крупным производителем мяса птицы, производство которого нельзя остановить, нажав кнопку.

Есть посаженая птица, ее нужно докормить до полного этапа и так далее. Поэтому появилось большое предложение, соответственно цена также не будет расти, — успокаивает Литвин.

Хватит ли продуктов на год после того, как Россия опустошила склады на оккупированных территориях

В этом месяце с оккупированных территорий впервые пришли тревожные новости. Российские оккупанты воруют украинское зерно и вывозят его в оккупированный Крым. Об этом на своей Facebook странице сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— Часть зерна, которое оккупанты выкрали в Украине, находится в Средиземном море на сухогрузах под флагом России. Наиболее вероятная страна назначения груза — Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.

Таким образом военные РФ опустошила ангары в Пологах Запорожской области, в городе Энергодар, поселке Волохов Яр Харьковской области и Малой Лепетисе Херсонской области.

Точных подсчетов эксперты не дают, но утверждают: катастрофической ситуации и дефицита на неоккупированных территориях из-за этого не случится. Потому что часть зерна все же должна была пойти на экспорт, а для себя у нас достаточно собственных запасов. То же касается и подсолнечного масла из Пологовского маслоэкстрационного завода, которое тоже предназначалось для иностранных партнеров.

— Дефицита растительного масла на нашем рынке не будет. Хотя Европа готовится к этому, потому что ее поставки из Украины практически остановлены.

Для собственного фонда потребления у нас есть запасы на четыре-пять лет, но не самого масла, а семян подсолнечника.

Поэтому его можно выработать и, вероятно, цены на него возрастут не критично, — рассказывает Светлана Литвин.

Что касается овощей, которые оккупанты тоже вывозят из хранилищ Херсонской области, эксперт утверждает, что это прошлый урожай. Нам надо рассчитывать на нынешний.

Главной особенностью нашего рынка является то, что 80-90% овощей выращивают частные домохозяйства и небольшие предприятия, например, в Винницкой, Житомирской, Полтавской области, которые в течение посевной кампании в этом году учли риски и существенно увеличили собственные насаждения, позаботившись о продовольственной безопасности страны.

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