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За два месяца стоимость выросла, как за прошлый год – почему растут цены на продукты в Украине

Екатерина Павловская, Журналист программы Факты ICTV 17 мая 2022, 09:00
Чоу ростуть ціни в Україні 2022
Фото: Pexels

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