Пенсиям и соцвыплатам быть! Сергей Фурса об экономической ситуации в Украине и возврате внешних долгов

Украинцы боятся дефолта, потому что не хотят остаться без пенсий, зарплат и социальных выплат. Однако денег в экономике хватает.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал о том, хватит ли денег на пенсии и соцвыплаты, почему отменят беспошлинный ввоз авто и будет ли дефолт.
Сергей Фурса сообщил, что Украина сегодня живет за деньги, которые она зарабатывает. Бюджет Украины в месяц составляет примерно $4 млрд, и дефицит средств должен перекрываться вкладами наших западных партнеров. Пока эти суммы меньше, но последние решения, проговоренные Европейской комиссией и США, дают надежду, что они ускорят бюрократические процедуры и средств будет поступать больше.
Несмотря на прогнозы падения украинской экономики, ситуации, что у Украины не останется денег, по словам Фурсы, не будет.
— Чем дольше идет война, тем дольше будет страдать украинская экономика, но бюджетные выплаты сейчас производятся. В настоящее время государственные деньги поддерживают экономику Украины. Пока нет прогнозов, что не будут выплачиваться пенсии, и это, в первую очередь, благодаря западной поддержке, — говорит эксперт.
Он подчеркнул, что зарплаты, пенсии, которые получают бюджетники, идут на потребление, именно поэтому эти средства поддерживают экономику Украины.
Из-за отмены пошлины на авто из-за границы в Украине открылся канал, через который начали вытекать деньги, а они должны оставаться внутри страны. С одной стороны, это были благие намерения для волонтеров, которые покупали и привозили авто для военных, а с другой — некоторые люди пользовались этим в собственных целях.
Создался канал, из которого вытекают деньги, и возникло давление на национальную валюту.
Создался канал, из которого вытекают деньги, и возникло давление на национальную валюту.
Прежде всего деньги мы должны на внутреннем рынке.
Прежде всего деньги мы должны на внутреннем рынке.
Основа нашего долга — это долг перед собственными гражданами. Это долг в гривне, и списание его бессмысленно.
Однако Сергей Фурса говорит, что у Украины также есть часть долга, принадлежащая глобальным инвестиционным фондам. Эти инвесторы понимают, что Украина не сможет вернуть долг в этом году.
Теоретически мы можем создать дефолтный рейтинг, который еще пять лет будет влиять на наши рейтинги.
Теоретически мы можем создать дефолтный рейтинг, который еще пять лет будет влиять на наши рейтинги.
Однако эксперт отмечает, что более вероятный вариант возврата долга — его отсрочка.
С началом полномасштабного вторжения в Украину подорожали продукты. Ранее мы рассказывали о ценах в Украине и придется ли ожидать очередную волну подорожания продуктов.