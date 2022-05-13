Пенсиям и соцвыплатам быть! Сергей Фурса об экономической ситуации в Украине и возврате внешних долгов

Украинцы боятся дефолта, потому что не хотят остаться без пенсий, зарплат и социальных выплат. Однако денег в экономике хватает.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал о том, хватит ли денег на пенсии и соцвыплаты, почему отменят беспошлинный ввоз авто и будет ли дефолт.

Сергей Фурса сообщил, что Украина сегодня живет за деньги, которые она зарабатывает. Бюджет Украины в месяц составляет примерно $4 млрд, и дефицит средств должен перекрываться вкладами наших западных партнеров. Пока эти суммы меньше, но последние решения, проговоренные Европейской комиссией и США, дают надежду, что они ускорят бюрократические процедуры и средств будет поступать больше.

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О пенсиях и соцвыплатах 2022

Несмотря на прогнозы падения украинской экономики, ситуации, что у Украины не останется денег, по словам Фурсы, не будет.

— Чем дольше идет война, тем дольше будет страдать украинская экономика, но бюджетные выплаты сейчас производятся. В настоящее время государственные деньги поддерживают экономику Украины. Пока нет прогнозов, что не будут выплачиваться пенсии, и это, в первую очередь, благодаря западной поддержке, — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что зарплаты, пенсии, которые получают бюджетники, идут на потребление, именно поэтому эти средства поддерживают экономику Украины.

О возврате пошлины на границе

Из-за отмены пошлины на авто из-за границы в Украине открылся канал, через который начали вытекать деньги, а они должны оставаться внутри страны. С одной стороны, это были благие намерения для волонтеров, которые покупали и привозили авто для военных, а с другой — некоторые люди пользовались этим в собственных целях.

Создался канал, из которого вытекают деньги, и возникло давление на национальную валюту.

О списании долгов и дефолте

Прежде всего деньги мы должны на внутреннем рынке.

Основа нашего долга — это долг перед собственными гражданами. Это долг в гривне, и списание его бессмысленно.

Однако Сергей Фурса говорит, что у Украины также есть часть долга, принадлежащая глобальным инвестиционным фондам. Эти инвесторы понимают, что Украина не сможет вернуть долг в этом году.

Теоретически мы можем создать дефолтный рейтинг, который еще пять лет будет влиять на наши рейтинги.

Однако эксперт отмечает, что более вероятный вариант возврата долга — его отсрочка.

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