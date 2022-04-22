Цены в Украине: будет ли новая волна подорожания продуктов

По сравнению с мартом 2021 года, цены на продукты в украинских магазинах подорожали на 20%. Наибольший рост цен был замечен на овощи, масло, хлеб и масло.
Является ли российское полномасштабное наступление на Украину единственной причиной и ожидать ли сохранения тенденции роста цен.
Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Есть опасения, что такой рост цен — это только начало, и в дальнейшем они будут расти еще больше.
Однако Тарас Высоцкий успокаивает украинцев, объясняя, какая ситуация на самом деле.
Первое, что отметил замминистра, что эти 20% считают по сравнению с мартом 2021 года.
Именно с прошлого года началось существенное подорожание сырья, что отразилось на ценах готовых продуктов.
Именно с прошлого года началось существенное подорожание сырья, что отразилось на ценах готовых продуктов.
Это удорожание не совсем внезапное, а продолжается еще с 2021 года.
Если смотреть на меньший промежуток времени, например, с начала войны, то подорожание есть, но значительно меньше, на 10%.
Это удорожание действительно связано с началом полномасштабного наступления, по следующим причинам:
Если сравнивать цены уже через месяц или неделю, то прирост стоимости уже очень мал, только 1%.
На это повлияло то, что цены на энергоресурсы стабилизируются, а цепи поставок восстановлены. Также большое преимущество в том, что недостатка сырья нет.
А это говорит о том, что цены не будут расти.
А это говорит о том, что цены не будут расти.
Напротив, как сообщил Тарас Высоцкий, на определенные сезонные продукты они будут снижаться.
И все при отсутствии форс-мажорных факторов или влияния активной фазы войны.
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