Цены в Украине: будет ли новая волна подорожания продуктов

По сравнению с мартом 2021 года, цены на продукты в украинских магазинах подорожали на 20%. Наибольший рост цен был замечен на овощи, масло, хлеб и масло.

Является ли российское полномасштабное наступление на Украину единственной причиной и ожидать ли сохранения тенденции роста цен.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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Почему выросли цены на продукты в Украине?

Есть опасения, что такой рост цен — это только начало, и в дальнейшем они будут расти еще больше.

Однако Тарас Высоцкий успокаивает украинцев, объясняя, какая ситуация на самом деле.

Первое, что отметил замминистра, что эти 20% считают по сравнению с мартом 2021 года.

Именно с прошлого года началось существенное подорожание сырья, что отразилось на ценах готовых продуктов.

Это удорожание не совсем внезапное, а продолжается еще с 2021 года.

Если смотреть на меньший промежуток времени, например, с начала войны, то подорожание есть, но значительно меньше, на 10%.

Это удорожание действительно связано с началом полномасштабного наступления, по следующим причинам:

существенное удорожание энергоресурсов усложненная логистика

Будут ли подниматься цены на продукты в Украине и дальше?

Если сравнивать цены уже через месяц или неделю, то прирост стоимости уже очень мал, только 1%.

На это повлияло то, что цены на энергоресурсы стабилизируются, а цепи поставок восстановлены. Также большое преимущество в том, что недостатка сырья нет.

А это говорит о том, что цены не будут расти.

Напротив, как сообщил Тарас Высоцкий, на определенные сезонные продукты они будут снижаться.

И все при отсутствии форс-мажорных факторов или влияния активной фазы войны.

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