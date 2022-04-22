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Какие профессии самые востребованные в Украине во время войны и как изменилась зарплата

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 22 апреля 2022, 15:00
Робота в Україні
Фото: Pexels

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