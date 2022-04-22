Какие профессии самые востребованные в Украине во время войны и как изменилась зарплата

Каждый второй украинец из-за полномасштабной войны остался без работы. Больше всего пострадали жители областей, в которых продолжались или продолжаются боевые действия. Многие компании из восточных и южных регионов страны приостановили свою работу.

Но в апреле понемногу рынок труда оживился, появилось вдвое больше вакансий, чем в марте. Правда, цифры все равно в десятки раз меньше, чем в мирное время.

Какие вакансии наиболее востребованы во время войны

IT. Розничная торговля: продавцы, кассиры, консультанты, охранники. Транспорт и логистика: водители и грузчики. Производство: повара, аграрии.

— Аграриев никто не отменял, потому что картошка сама себя не посадит. Фармакологи, фармацевты, работают. Очень много вакансий от волонтерских организаций, благотворительных фондов. Есть вакансии в сфере гостеприимства и красоты, и рынок более-менее сбалансирован, – говорит HR-эксперт Татьяна Пашкина.

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— На сегодняшний день в нашей базе более 30 тысяч вакансий. Больше всего — в Днепропетровской и Львовской областях. Каждая четвертая вакансия – это вакансия, связанная с сельскохозяйственными работами, – рассказывает директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

В настоящее время практически без работы остались офисные работники, специалисты креативных индустрий: дизайнеры, архитекторы, маркетологи. Но время требует от нас гибкости.

В каких городах Украины больше всего работы

Больше всего предложений о работе в больших городах: в Киеве, который возвращается к привычной жизни, и во Львове.

Есть работа почти во всех западных областях, потому что здесь бизнес меньше пострадал. А еще многие компании эвакуировали сюда мощности, поэтому сейчас ищут работников среди местных и переселенцев.

Какая зарплата на рынке труда в апреле

Зарплату предлагают на 10% меньше, чем раньше. Средняя зарплата – 14 тыс. грн.



В Государственном центре занятости всплеска безработицы пока не фиксируют. С начала полномасштабных боевых действий на учет встали более 56 тысяч украинцев. Две трети – это женщины, и большинство из них переселенцы.

Украинцам и украинкам, которые встали на учет, государство по-прежнему выплачивает пособие по безработице. В среднем это 4600 грн.

Работа за границей для украинцев

Сейчас вполне реально найти работу по специальности и за границей, но при условии, что вы хорошо владеете иностранным языком. Большинство вакансий в Европе по-прежнему – это рабочие руки.

— Если говорить о вакансиях, которые есть прямо сейчас, люди записываются на сбор урожая в Финляндии, потому что в сжатые сроки можно заработать неплохие деньги. Польша, Чехия – это склады, мебельное производство, – рассказывает руководитель агентства по трудоустройству за границей Николоз Дзуцов.

И за границей, и в Украине на некоторые специальности не хватает работников-мужчин, а среди женщин сейчас большая конкуренция.

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