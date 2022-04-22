Які професії найзатребуваніші в Україні під час війни та чи змінилась зарплатня

Кожен другий українець через повномасштабну війну залишився без роботи. Найбільше постраждали мешканці областей, де тривали чи тривають бойові дії. Багато компаній зі Сходу та Півдня зупинили свою роботу.

Але у квітні потроху ринок праці пожвавився, з’явилося вдвічі більше вакансій, ніж у березні. Щоправда, цифри все одно у десятки разів менші, ніж у мирний час.

Які вакансії найзатребуваніші під час війни

IT. Роздрібна торгівля: продавці, касири, консультанти, вантажники, охоронці. Транспорт та логістика: водії, вантажники. Виробництво: кухарі, аграрії.

— Аграріїв ніхто не скасовував, бо картопля сама себе не посадить. Фармакологи, фармацевти працюють. Дуже багато вакансій від волонтерських організацій, благодійних фондів. Є вакансії в сфері гостинності та краси, і ринок більш-менш збалансований, – каже HR-експерт Тетяна Пашкіна.

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— На сьогодні в нашій базі ми маємо понад 30 тисяч вакансій. Найбільше — у Дніпропетровській та у Львівській областях. Кожна четверта вакансія – це вакансія, пов’язана з сільськогосподарськими роботами, – розповідає директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Нині практично без заробітку залишилися офісні працівники, фахівці креативних індустрій: дизайнери, архітектори, маркетологи. Але час вимагає гнучкості.

В яких містах України найбільше роботи

Найбільше роботи у великих містах: у Києві, який повертається до звичного життя, та у Львові.

Є робота майже у всіх західних областях, бо тут бізнес найменше постраждав. А ще багато компаній сюди евакуювали потужності, тому зараз шукають працівників серед місцевих та переселенців.

Які зарплати на ринку праці в квітні

Зарплати пропонують на 10% менші, ніж раніше. Середня зарплата – 14 тис. грн.

У Державному центрі зайнятості сплеску безробіття поки не фіксують. Від початку повномасштабних бойових дій на облік стали більше 56 тисяч українців. Дві третини — це жінки, і більшість із них переселенці.

Українцям, які стали на облік, держава виплачує, як і раніше, допомогу по безробіттю. Середній показник такої допомоги в Україні – 4600 грн.

Робота за кордоном для українців

Реально зараз знайти роботу за фахом і за кордоном, але якщо досконало знаєте іноземну. Більшість вакансій в Європі, як і раніше — це робочі руки.

— Якщо говорити про вакансії, які є просто зараз, люди записуються на збір врожаю у Фінляндії, тому що в стислі строки можна заробити непогані гроші. Польща, Чехія – це склади, меблеве виробництво, – розповідає керівник агенції з працевлаштування за кордоном Ніколоз Дзуцов.

І за кордоном, і в Україні на деякі спеціальності бракує працівників-чоловіків, а серед жінок нині велика конкуренція.

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