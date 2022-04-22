Твоя робота

Які професії найзатребуваніші в Україні під час війни та чи змінилась зарплатня

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 22 Квітня 2022, 15:00
Робота в Україні

Більше новин
Розтяжка, вибухівка, міна
Навіть у дитячих іграшках та мікрохвильовках! Які сюрпризи від окупантів знаходять жителі Горенки
Україна на венеційському бієнале
Мистецтво не мовчить! Україна на Венеційському бієнале
Окупація села Кухарі на Київщині
Знищували не лише артилерією, а й авіаударами — жителі села Кухарі про наслідки окупації
Кремль
У Росії озвучили завдання другої фази “спецоперації” — реакція України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Розтяжка, вибухівка, міна
Навіть у дитячих іграшках та мікрохвильовках! Які сюрпризи від окупантів знаходять жителі Горенки
Україна на венеційському бієнале
Мистецтво не мовчить! Україна на Венеційському бієнале
Окупація села Кухарі на Київщині
Знищували не лише артилерією, а й авіаударами — жителі села Кухарі про наслідки окупації
Кремль
У Росії озвучили завдання другої фази “спецоперації” — реакція України

Відео
0:04:40
Розтяжка, вибухівка, міна

Навіть у дитячих іграшках та мікрохвильовках! Які сюрпризи від окупантів знаходять жителі Горенки
0:04:34
Україна на венеційському бієнале
Мистецтво не мовчить! Україна на Венеційському бієнале
0:03:49
Окупація села Кухарі на Київщині
Знищували не лише артилерією, а й авіаударами — жителі села Кухарі про наслідки окупації
Кремль
У Росії озвучили завдання другої фази “спецоперації” — реакція України
0:04:17
Історія спортсменів спортсменів з Дніпра які було в полоні на ЧАЕС
Як екстремали з Дніпра потрапили в полон окупантів на ЧАЕС — розповідь відчайдухів
0:03:27
Обстріли Харкова 22 квітня
Квартири склалися, наче сендвіч: наслідки чергового обстрілу харківської Салтівки
Що таке гібридна війна та в чому її сенс
Воювати можна не тільки за допомогою зброї. Розповідаємо, що таке гібридна війна
0:03:21
Евакуація Маріуполь
Пройшли “фільтрацію”: що розповіли маріупольці, яким вдалося вирватися з російського пекла
Актуальна карта бойових дій в Україні 22.04.22
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 квітня
0:03:52
Що відбувало в окупованій Термахівці Київської області
З першого дня окупації звірства росіян не знали меж. Жителі Термахівки розповідають, як це було
Більше відео
як безпечно подорожувати з дитиною
Читати далі
Ідентифікатор та екстрений номер. Правила безпеки під час подорожі з дітьми

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь