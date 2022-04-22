Ціни в Україні: чи буде нова хвиля здорожчання продуктів

У порівнянні з березнем 2021 року, ціни на продукти в українських магазинах здорожчали на 20%. Найбільший ріст цін помітили на овочі, олію, хліб та масло.
Чи є російський повномасштабний наступ на Україну єдиною причиною та чи очікувати збереження тенденції росту цін.
Про все це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Є побоювання, що таке зростання цін — це лише початок, й надалі вони ростимуть ще більше.
Проте Тарас Висоцький заспокоює українців, пояснюючи, яка ситуація насправді.
Перше, що зауважив заступник міністра, що ці 20% рахують порівняно до березня 2021 року.
Саме з минулого року почалося суттєве здорожчення сировини, що вплинуло на ціни готових продуктів.
Саме з минулого року почалося суттєве здорожчення сировини, що вплинуло на ціни готових продуктів.
Тож це здорожчання не зовсім раптове, а триває ще з 2021 року.
Якщо дивитися на менший проміжок часу, наприклад, від початку війни, то здорожчання є, але значно менше, на 10%.
Це здорожчення дійсно пов’язане з початком повномасштабного наступу, через такі причини:
Якщо порівнювати ціни за місяць чи тиждень, то приріст вартості вже дуже малий, лише 1%.
На це вплинуло те, що ціни на енергоресурси стабілізуються, а ланцюги постачання відновлено. Також велика перевага, що дефіциту сировини немає.
А це свідчить про те, що ціни не будуть зростати.
А це свідчить про те, що ціни не будуть зростати.
Навпаки, як повідомив Тарас Висоцький, на певні сезонні продукти вони будуть знижуватися.
Та все за умови відсутності форс-мажорних факторів або впливу активної фази війни.
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