Ціни в Україні: чи буде нова хвиля здорожчання продуктів

У порівнянні з березнем 2021 року, ціни на продукти в українських магазинах здорожчали на 20%. Найбільший ріст цін помітили на овочі, олію, хліб та масло.

Чи є російський повномасштабний наступ на Україну єдиною причиною та чи очікувати збереження тенденції росту цін.

Про все це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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Чому здорожчали ціни на продукти в Україні?

Є побоювання, що таке зростання цін — це лише початок, й надалі вони ростимуть ще більше.

Проте Тарас Висоцький заспокоює українців, пояснюючи, яка ситуація насправді.

Перше, що зауважив заступник міністра, що ці 20% рахують порівняно до березня 2021 року.

Саме з минулого року почалося суттєве здорожчення сировини, що вплинуло на ціни готових продуктів.

Тож це здорожчання не зовсім раптове, а триває ще з 2021 року.

Якщо дивитися на менший проміжок часу, наприклад, від початку війни, то здорожчання є, але значно менше, на 10%.

Це здорожчення дійсно пов’язане з початком повномасштабного наступу, через такі причини:

суттєве здорожчання енергоресурсів ускладнена логістика

Чи будуть підійматися ціни на продукти в Україні й надалі?

Якщо порівнювати ціни за місяць чи тиждень, то приріст вартості вже дуже малий, лише 1%.

На це вплинуло те, що ціни на енергоресурси стабілізуються, а ланцюги постачання відновлено. Також велика перевага, що дефіциту сировини немає.

А це свідчить про те, що ціни не будуть зростати.

Навпаки, як повідомив Тарас Висоцький, на певні сезонні продукти вони будуть знижуватися.

Та все за умови відсутності форс-мажорних факторів або впливу активної фази війни.

Ціни в Україні ростуть, а як щодо зарплатні? Читай, в яких галузях сьогодні ти точно знайдеш роботу та скільки заплатять за твою працю.