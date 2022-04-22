Паски та ковбаски: як українці готуються до Великодня та що купують

Попри війну та тривогу українці купують продукти до великоднього кошика. Бо Великдень — одне із найбільших релігійних свят. Щоправда, скромніше, ніж у попередні роки.
Маленькі порції, помірковані кольори у декорі та підтримка українського війська – війна таки внесла свої корективи у великоднє частування.
Маленькі порції, помірковані кольори у декорі та підтримка українського війська – війна таки внесла свої корективи у великоднє частування.
Насамперед українці кладуть до великоднього кошика паски. Хто не має змоги приготувати — купує. Втім, саме зараз багато хто почав продавати свої, домашні.
В Івано-Франківську проводять ярмарок, де вирішили цього року започаткувати нову традицію — поділитись великоднім кошиком із захисниками чи біженцями.
Усі, хто має змогу, збирають паски, ковбаски та інші великодні продукти для ЗСУ, щоб вони змогли відчути турботу та отримати хоча б трішки свята.
Як на Прикарпатті, так і в столиці українці відмовляються від пишних кошиків та яскравих барв. Утім Великдень неодмінно святкуватимуть, бо традиції єднають, а віра надихає на боротьбу і перемогу.
Нагадаємо, напередодні свята Великодня ми підготували для тебе три рецепти пасок. Обирай, який тобі до душі.