Паски та ковбаски: як українці готуються до Великодня та що купують

Попри війну та тривогу українці купують продукти до великоднього кошика. Бо Великдень — одне із найбільших релігійних свят. Щоправда, скромніше, ніж у попередні роки.

Маленькі порції, помірковані кольори у декорі та підтримка українського війська – війна таки внесла свої корективи у великоднє частування.

Насамперед українці кладуть до великоднього кошика паски. Хто не має змоги приготувати — купує. Втім, саме зараз багато хто почав продавати свої, домашні.

В Івано-Франківську проводять ярмарок, де вирішили цього року започаткувати нову традицію — поділитись великоднім кошиком із захисниками чи біженцями.

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Усі, хто має змогу, збирають паски, ковбаски та інші великодні продукти для ЗСУ, щоб вони змогли відчути турботу та отримати хоча б трішки свята.

Як на Прикарпатті, так і в столиці українці відмовляються від пишних кошиків та яскравих барв. Утім Великдень неодмінно святкуватимуть, бо традиції єднають, а віра надихає на боротьбу і перемогу.

Нагадаємо, напередодні свята Великодня ми підготували для тебе три рецепти пасок. Обирай, який тобі до душі.