Пасхи и колбаски: как украинцы готовятся к Пасхе и что покупают

Несмотря на войну и тревогу украинцы покупают продукты в пасхальную корзину. Потому что Пасха – один из самых больших религиозных праздников. Правда, скромнее, чем в предыдущие годы.

Маленькие порции, умеренные цвета в декоре и поддержка украинской армии – война все-таки внесла коррективы в пасхальное угощение.

В первую очередь украинцы кладут в пасхальную корзину куличи. Тот, кто не может приготовить сам – покупает. Впрочем, именно сейчас многие начали продавать свои, домашние пасхи.

В Ивано-Франковске проводят ярмарку, на которой в этом году решили положить начало новой традиции – поделиться пасхальной корзиной с защитниками или беженцами.

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Все, у кого есть возможность, собирают куличи, колбаски и другие пасхальные продукты для ВСУ, чтобы они смогли почувствовать заботу и хотя бы немного ощутить праздник.

Как в Прикарпатье, так и в столице украинцы отказываются от пышных корзин и ярких красок. Впрочем, Пасху непременно будут праздновать, потому что традиции объединяют, а вера вдохновляет на борьбу и победу.

Напомним, в канун праздника Пасхи мы подготовили для тебя три рецепта пасок. Выбирай, какой тебе по душе.