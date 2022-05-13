Пенсіям та соцвиплатам бути! Сергій Фурса про економічну ситуацію в Україні та повернення зовнішніх боргів

Українці бояться дефолту, адже не хочуть лишитися без пенсій, заробітних плат та соціальних виплат. Проте грошей в українській економіці вистачає.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів про те, чи вистачить грошей на пенсії та соцвиплати, чому скасують безмитне ввезення авто та чи буде дефолт.

Сергій Фурса повідомив, що Україна сьогодні живе за гроші, які вона заробляє. Бюджет України на місяць нині становить приблизно $4 млрд, і дефіцит коштів має перекриватися внесками наших західних партнерів. Поки ці суми менші, але останні рішення, які були проговорені Європейською комісією та США, дають надію на пришвидшення бюрократичних процедур, тож коштів надходитиме більше.

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Про пенсії та соцвиплати 2022

Попри прогнози падіння української економіки, ситуації, що в України не лишиться грошей, на думку Фурси, не буде.

— Чим довше триває війна, тим довше буде страждати українська економіка, але бюджетні виплати зараз здійснюються. Зараз державні гроші підтримують економіку України. Поки що немає прогнозів, що не будуть виплачуватися пенсії, і це насамперед завдяки західній підтримці, — каже експерт.

Він наголосив, що зарплати, пенсії, які отримують бюджетники, йдуть на споживання, саме тому ці кошти підтримують економіку України.

Про повернення мита на кордоні

Через скасування мита на авто з-за кордону в Україні відкрився канал, через який почали витікати гроші, а вони мали б лишатися всередині країни. З одного боку, це були благі наміри для волонтерів, які купували та привозили авто для військових, а з іншого — деякі люди користувалися цим у власних цілях.

Створився канал, з якого витікають гроші, й виник тиск на національну валюту.

Про списання боргів та дефолт

Насамперед гроші ми винні на внутрішньому ринку.

Основа нашого боргу — це борг перед власними громадянами. Це борг у гривні, і його списання не має сенсу.

Проте Сергій Фурса каже, що в України також є частина боргу, яка належить глобальним інвестиційним фондам. Ці інвестори розуміють, що Україна не зможе повернути борг цього року.

Теоретично ми можемо створити собі дефолтний рейтинг, який ще п’ять років впливатиме на наші рейтинги.

Проте експерт наголошує, що більш імовірний варіант повернення боргу — його відтермінування.

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