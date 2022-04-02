Економічне виснаження та затягування війни. Навіщо Росія гатить по нафтобазах в Україні

Щодня російські війська завдають все нових ударів по мирних українських містах. Якщо спершу вони приховували цілі, то зараз відкрито висловлюють свої мрії щодо захоплення всієї території України.

Однак кожна їх спроба зробити це якомога швидше виявляється марно. Перший план бліцкригу не спрацював, дезінформація не лякає українців, а пропаганда тут просто не працює. Залякати мирних жителів спробою стерти міста вщент теж не вийшло.

Тому дії та плани ворога почали плутатись, а нові стратегії з’являтись частіше, аніж фанатки Олега Винника кілька років тому.

Певний час окупанти намагались насамперед з інфраструктури винищити аеродроми та злітні смуги. Тепер противник вдався до іншої тактики та знищує нафтобази, навіть іноді поодинокі АЗС.

Починаючи з 26 березня ракети ворога вже завдали ударів та непомірних збитків нафтобазам у Київській, Львівській, Рівненській, Волинській, Дніпропетровській та Луганській областях. Про це заявляли на своїх сторінках очільники місцевих ОДА.

Якщо здебільшого у місцях ураження постраждалих не було, то найбільше прилітало на долю якраз Луганської області. Там окупанти не зупинились лише на нафтобазі, але й завдали удару по школі.

Окрім того, сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що ворог не гребує і звичайними автозаправками. Саме у Кривому Розі окупанти влучили в АЗС, про що повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Навіщо окупантам наші нафтобази

З огляду на дії окупантів, можна сказати, що одне з їх найважливіших завдань — знищити нашу інфраструктуру. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ще після перших випадків потрапляння снарядів у нафтобази.

Ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали.

Що ж стосується саме питання мети бомбардування, то можна сказати, що це, за планами російських військ, може ускладнити логістичне забезпечення ЗСУ і створити гуманітарну кризу.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, заявив:

З жалем змушений констатувати, що Росія не демонструє готовності відмовитися від своєї стратегії навмисного погіршення гуманітарної ситуації на місцях.

Він пояснив, що це передбачає знищення сільськогосподарського потенціалу України, щоб нас схилити до капітуляції.

Ще однією з причин можна назвати далекі плани на майбутнє військ ворога, якого у них звісно немає, але вони ще про це досі не здогадались.

Спроба затягнути війну та економічно виснажити

Вони прагнуть, якщо не окупувати швидко всю нашу територію та поневолити народ, то хоча б затягнути цю війну максимально недовго. Тобто зіграти на вичікування того, хто швидше знесилиться економічно.

Росія не помічає прогалин у власній економіці та досі недооцінює як потенціал і підготовленість України, так і значну допомогу наших західних партнерів.

Що ж тоді це означає на практиці? Окупанти прагнуть знищити запаси пального, що зберігаються на нафтобазах, насамперед, щоб у ЗСУ не було можливості заправляти власну техніку.

Тобто створити таку ж ситуацію для наших військових, у якій опинились самі вороги.

Знищення пального ще й може завдати значного удару по аграріях, які роблять значний вклад у нашу економіку. Такі дії мають на меті зірвати посівну та знерухомити практично всю країну, що могло б визвати паніку, яку ворог теж так любить використовувати у якості зброї проти нас.

Чому посівна все одно відбудеться

Проте у цьому плані в окупантів теж значні прорахунки, оскільки наші аграрії вже відпрацювали альтернативні шляхи подачі палива, змінили механізм логістики та зробили запаси всього необхідного для реалізації посівної.

Виконавчий директор УЗА Сергій Іващенко стверджує, що аграрії завжди закуповують усе необхідне для посівної заздалегідь, а особливо пальне.

Про це повідомляє і начальник Рівненської ОДА Віталій Коваль, який заспокоїв громадян після бомбардування нафтобази в області.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський у ході переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим домовився про надання нафтопродуктів саме для аграріїв для проведення посівної кампанії.

Попри те, що вже понад місяць АЗС державної нафтогазової компанії Азербайджану Socar в Україні безкоштовно надають паливо автомобілям швидкої допомоги та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Ще один шлях для розв’язання проблеми знайшла Верховна Рада та підтримала ініціативу Кабміну, щоб скасувати акциз на нафтопродукти, ПДВ знизили до 7%.

Українців так просто не зупинити, якщо це взагалі можливо. Ми працюємо попри те, що бойові дії ще продовжуються. Читай, як українська економіка оговтується та поновлює свою роботу.

Окрім того, велику небезпеку можуть нести викиди від горіння навіть звичайних об’єктів інфраструктури. Так, ще до початку бомбардувань нафтобаз було зафіксовано смог у Києві, тому варто знати як захиститись від негативного впливу викидів у повітря.