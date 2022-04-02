Україна

Шок проходить. Як українська економіка оговтується, попри продовження бойових дій

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 02 Квітня 2022, 06:30

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