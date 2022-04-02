Шок проходить. Як українська економіка оговтується, попри продовження бойових дій

Попри війну, розгромлені склади та заблоковані порти, українські компанії у березні експортували продукції майже на $3 мільярди.

Розбомблені окупантами магазини та заводи, спалені склади та розкрадені загарбниками товари. Українські компанії оговтуються від шоку і вже намагаються підрахувати збитки. Однак остаточні цифри ще рано називати.

Наш бізнес потроху оговтується, налагоджує логістику і шукає нових західних партнерів.

Держава підтримує компанії податковими пільгами та спрощенням процедур. Наприклад, на спрощену систему оподаткування зголосилося вже понад 150 тисяч компаній.

Деякі компанії вже скористались можливістю евакуюватись в інше більш безпечне місце, інші ж напроти відмовляються кудись їхати та продовжують свою роботу у рідних містах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як і де ІТ-компанії працюють під час війни.