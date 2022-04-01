Lifestyle

Завозять долари та євро в країну і платять податки наперед. Як і де ІТ-компанії працюють під час війни

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 01 Квітня 2022, 07:00

Більше відео
Продаж алкоголю у Києві
Продаж алкоголю у Києві дозволили відсьогодні… але частково
0:05:14
Нова пошта
Як працює Нова пошта в умовах війни: відділення та швидкість доставки
0:02:14
Concert for Ukraine - як минула акція допомоги українським біженцям
Зібрали понад 11 млн фунтів! Як минув Concert For Ukraine
кіт Степан
В Україні волонтерять навіть коти — кіт Степан допомагає чотирилапим побратимам
Дивитись більше

Останні відео
0:03:39
Як взяти участь у розіграші романтичної вечері з розвідником ЗСУ

Романтична вечеря із розвідником на День перемоги. Як волонтери влаштували креативний збір коштів
0:03:24
Як ІТ-компанії працюють в Україні під час війни
Завозять долари та євро в країну і платять податки наперед. Як і де ІТ-компанії працюють під час війни
0:00:59
Дідусь, що звільнив Миколаїв, тепер живе під обстрілами
Під час Другої світової звільнив Миколаїв і не збирається з нього тікати. 98-річний дідусь про теперішню війну
Продаж алкоголю у Києві
Продаж алкоголю у Києві дозволили відсьогодні… але частково
0:09:00
Звернення Зеленського сьогодні
Нагадує не людей, а щось потойбічне — звернення Зеленського сьогодні
0:01:01
У Луцьку 84-річний дідусь приніс волонтерам свої заощадження
84-річний дідусь віддав свої заощадження на допомогу ЗСУ — волонтери плакали
0:00:41
Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті 31.03.2022
Українські військові продовжують поповнювати колекцію трофеїв: втрати ворога 31 березня
0:04:02
Мародерство російських військових в Україні - психологія рашистів
Колгоспна філософія: чим пояснити ницість рашистів-мародерів та їхніх дружин
0:01:57
Ситуація на Запоріжжі: ЗСУ звільнили п'ять сіл
ЗСУ звільнили відразу п’ять сіл! Розповідаємо про ситуацію на Запоріжжі
0:04:08
Російські військові покидають ЧАЕС і Славутич - дивися, чому
Рашисти покинули Чорнобильську АЕС та Славутич: яку роль зіграв у цьому Рудий ліс
Більше відео
Як взяти участь у розіграші романтичної вечері з розвідником ЗСУ
Читати далі
Романтична вечеря із розвідником на День перемоги. Як волонтери влаштували креативний збір коштів
Дідусь, що звільнив Миколаїв, тепер живе під обстрілами
Читати далі
Під час Другої світової звільнив Миколаїв і не збирається з нього тікати. 98-річний дідусь про теперішню війну

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь