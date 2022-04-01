Завозять долари та євро в країну і платять податки наперед. Як і де ІТ-компанії працюють під час війни

Співробітники сфери ІТ працюють під звуки обстрілів, проте продовжують підіймати нашу економіку. Майже всі ІТ-компанії України вже пристосувалися до військових умов.

Вони мобільні, не всім потрібен офіс, їхні виробничі потужності — не багатотонні станки, а ноутбуки.

Тож евакуюватись було простіше. Тож ІТ-сектор майже повністю відновив довоєнну продуктивність!

Нині вони програмують для іноземних компаній — здебільшого зі Штатів та ЄС. Роботи не тільки не поменшало, а навіть навпаки!

Старший директор ІТ-компанії EPAM Ukraine Сергій Гаращук повідомляє, що у них є клієнти, які захотіли, щоб зараз на нових проектах працювали тільки українці.

— Якщо ми перші тижні думали про те, яким чином стабілізувати свою роботу на хоча б 70% продуктивності, то зараз ми вже думаємо про ріст, — Степан Веселовський, керівник Львівського ІТ-кластера.

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В ІТ-секторі працює приблизно 300 тисяч українців.

Торік їм вдалося завезти до країни майже 7 мільярдів доларів валютної виручки.

Поки наші лідери експорту — аграрії та металурги — після російської агресії налагоджують логістику, айтішники уже завозять долари та євро і платять податки наперед. Можливості для зростання навіть попри війну — є.

Побоювались партнери — чи буде у країні, що воює, безперебійний інтернет. Адже рашисти намагаються розбомбити всю нашу інфраструктуру. Але ця проблема — вже вирішена.

Області України одна за одною отримують комплекти супутникового інтернету Starlink. За це ми дуже вдячні Ілону Маску, який неодноразово вже підтримав Україну.

А ще раніше ми розповідали, як підключити Starlink та отримати інтернет від Ілона Маска.