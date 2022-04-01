Завозят доллары и евро в страну и платят налоги заранее. Как и где ІТ-компании работают во время войны

Сотрудники сферы ІТ работают под звуки обстрелов, однако продолжают поднимать нашу экономику. Почти все ІТ-компании Украины уже приспособились к военным условиям.

Они мобильны, не всем нужен офис, их производственные мощности — не многотонные станки, а ноутбуки.

Так что эвакуироваться было проще. Сейчас ІТ-сектор почти полностью восстановил довоенную производительность!

Сегодня они программируют для иностранных компаний — в основном из Штатов и ЕС. Работы не только не убавилось, а даже наоборот!

Старший директор ІТ-компании EPAM Ukraine Сергей Гаращук сообщает, что у компании есть клиенты, которые захотели, чтобы сейчас на новых проектах работали только украинцы.

— Если мы первые недели думали о том, как стабилизировать свою работу на хотя бы 70% производительности, то сейчас мы уже думаем о росте, — Степан Веселовский, руководитель Львовского ІТ-кластера.

Читать по теме Присоединились к борьбе Украины: крупнейшая хакерская сеть Anonymous объявила России кибервойну

В ІТ-секторе работает около 300 тысяч украинцев.

В прошлом году им удалось ввезти в страну около 7 миллиардов долларов валютной выручки.

Пока наши лидеры экспорта — аграрии и металлурги — после российской агрессии налаживают логистику, айтишники уже завозят доллары и евро и платят налоги заранее. Возможности для роста даже, несмотря на войну, есть.

Опасались партнеры — будет ли в воюющей стране бесперебойный интернет. Ведь рашисты пытаются разбомбить всю нашу инфраструктуру. Но эта проблема уже решена.

Области Украины одна за другой получают комплекты спутникового интернета Starlink. За это мы очень благодарны Илону Маску, который уже неоднократно поддержал Украину.

Еще раньше мы рассказывали, как подключить Starlink и получить интернет от Илона Маска.