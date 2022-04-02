Шок проходит. Как украинская экономика приходит в себя, несмотря на продолжение боевых действий

Несмотря на войну, разгромленные склады и блокированные порты, украинские компании в марте экспортировали продукции почти на $3 миллиарда.

Разбомбленные оккупантами магазины и заводы, сожженные склады и разворованные захватчиками товары. Украинские компании приходят в себя от шока и уже пытаются подсчитать убытки. Однако окончательные цифры еще рано называть.

Наш бизнес понемногу приходит в себя, налаживает логистику и ищет новых западных партнеров.

Государство поддерживает компании налоговыми льготами и упрощением процедур. К примеру, на упрощенную систему налогообложения вызвалось уже более 150 тысяч компаний.

Некоторые компании уже воспользовались возможностью эвакуироваться в другое более безопасное место, а другие напротив отказываются куда-то ехать и продолжают свою работу в родных городах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как и где IT-компании работают во время войны.