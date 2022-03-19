Евакуація бізнесу: з чим стикаються підприємці при переїзді на захід України

Евакуація бізнесу: все більше підприємств із регіонів, де тривають активні бойові дії, переїжджають на захід України. Хтось самостійно, комусь допомагає держава.

Укрзалізниця та Укрпошта безоплатно перевозять обладнання. А влада на місцях підбирає приміщення та пропонує чимало пільг.

Як підприємці переїжджають

Як зараз ведуть свій бізнес рушії нашої економіки розповідає виконавча директорка групи компаній Іnvestpack із Запоріжжя Марина Попова.

Це малярна стрічка. Там — стрічка для виготовлення прозорого скотчу, є армована стрічка, яка теж дуже потрібна, – проводить екскурсію директорка.

Тиждень тому почали перевозити частину устаткування до Тернополя. Виробництва в Запоріжжі поки не припиняли, однак постачати туди сировину та розвозити потрібний країні товар стає все складніше.

У нас тисячі клієнтів по Україні. Це виробництво і хімічної промисловості, і харчової промисловості. Це будівництво й оптові бази, – пояснює Марина Попова.

Ще одна Запорізька компанія, яка переїжджає до Тернополя – Delta Food – виготовляє майонез, соуси, розливає олію.

Директор розповідає: коли почалась війна, пішов у військкомат, але там, дізнавшись професію, відмовили – годувати країну теж комусь потрібно.

Одне з наших відділень знаходиться в Гуляйполі, не в Запоріжжі. А Гуляйполе зараз у зоні бойових дій. Намагаємось вивезти звідти обладнання, наскільки це можливо, – розповідає Дмитро Остапець.

Через війну половина підприємств країни зараз паралізована. Держава допомагає їм перевезти свої потужності в регіони, де немає бойових дій.

Допомога держави

У Мінекономіки кажуть: отримали понад 600 запитів на евакуацію. Три підприємства вже на новому місці. Ще 125 — все узгодили й готуються до переїзду.

Коли підприємство переїжджає на нове місце, ми допомагаємо з монтажем обладнання і далі також говоримо про підтримку виробничої діяльності на певний час – в тому числі через централізовані замовлення, – зазначає перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Читати на тему Евакуаційні потяги 19 березня: розклад потягів Укрзалізниці Укрзалізниця продовжує працювати в умовах війни та допомагає державі рятувати людей.

Перевозять підприємства Укрпошта та Укрзалізниця. Безплатно. Останні навіть пропонують свої приміщення. Так запевняє голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Камишін.

До початку війни були надлишкові площі цехів, депо та інших виробничих приміщень, які ми готові надавати нашим співвітчизникам, які готові облаштувати там виробництво.

У регіонах теж активно шукають місця, один із варіантів в Івано-Франківську. Колись це був радянський завод, а нині — сучасний індустріальний парк, площа — майже 20 гектарів.

Тут вже працює кілька локальних підприємств, але місця ще вдосталь. Тож сюди запрошують переселенців. З деякими зараз ведуть переговори.

Володимир Чепига – менеджер по співпраці з клієнтами індустріального парку каже, що попит уже неймовірний.

Почали телефонувати близько тижня-півтора тому. Телефонують і у вихідні: і зранку, і ввечері. Деякі підприємства не зачепила теперішня ситуація. Деякі вже, на жаль, постраждали і мають якісь руйнації. Тому те, що залишилося, хочуть хоча б перемістити і зберегти.

Регіони готові надавати різноманітні пільги й всіляко підтримувати тих, хто переїжджає. Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військової адміністрації, озвучує можливі варіанти розвитку такого бізнесу на інших територіях.

Ми можемо гарантувати деякі податкові канікули чи плату за землю. Бо розуміємо, що йде війна і ми мусимо підтримувати підприємців.

Усі працюють злагоджено заради одного: щоб оживити нашу економіку та не допустити занепаду, попри навалу рашистів. А що відбувається на заході нашої України й чому ціни на оренду житла на заході України стрімко ростуть, читайте у матеріалі за посиланням.