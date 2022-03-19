Україна

Евакуація бізнесу: з чим стикаються підприємці при переїзді на захід України

Андрій Сміян Ірина Тимчишин Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 19 Березня 2022, 18:39

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