Нагріти ручки на біді. На західній Україні квартири подекуди здешевшали вдесятеро

Від початку війни майже 7 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями. Дах над головою знайшли всі, але на різних умовах. Отримати безкоштовний прихисток пощастило аж ніяк не всім.

Якщо порядні орендодавці залишили старі ціни, то охочі заробити на війні задерли таксу удвічі, учетверо, інколи навіть вдесятеро.

Таких антигероїв місцева влада вже прирівняла до мародерів й погрожує вилучати житло. Воєнний стан дозволяє! Чому однакове житло може здаватися за вкрай різними цінами – дізнавалися наші журналісти.

Івано-Франківськ

Вартість житла у Франківську від 5 до 50 тисяч. Чимало містян приймає людей безкоштовно, частина – житло в оренду здає за старими цінами, але є й такі, що вартість підняли в рази.

4 тисячі за добу платив військовий лікар, який добирався до міста з розбомбленого Харкова. Сусіди, дізнавшись, обурилися і викликали поліцію.

Львів

У Львові з орендодавцями-мародерами, які до того ж не сплачують жодних податків, почали боротьбу.

Міський голова Андрій Садовий опублікував список ганьби з даними власників житла, які підняли ціни удесятеро. Мер закликає і надалі повідомляти перевірені факти здирництва за оренду, аби антигероїв можна було притягнути до відповідальності за законами воєнного часу.

Тобто відібрати майно взагалі.

Хмельницький

Такі заходи вже підтримав й очільник Хмельницького. Влада міста перевіряє скарги й проситиме військову адміністрацію покарати мародерів.

За умов воєнного стану держава має право вилучати майно для потреб військ, для того, щоб поселити там біженців, розташувати волонтерські центри, – пояснює міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Однак є багато і милосердних людей у кожному місті, котрі приймають біженців безкоштовно.

А якщо ви тікали від війни та виїхали за кордон, ми розповімо алгоритм дій, що робити далі.