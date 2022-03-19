Нагреться на чужой беде. На Западной Украине взлетели цены на аренду жилья

С начала войны почти 7 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами. Крышу над головой нашли все, но на разных условиях. Получить бесплатное жилье повезло отнюдь не всем.

Если порядочные арендодатели оставили старые цены, то желающие заработать на войне задрали таксу вдвое, в четыре раза, а иногда даже в десять раз.

Таких антигероев местные власти уже приравняли к мародёрам и угрожают изымать жилье. Военное состояние разрешает! Почему одинаковое жилье может сдаваться по разным ценам – узнавали наши журналисты.

Ивано-Франковск

Стоимость жилья в Ивано-Франковске от 5 до 50 тысяч. Многие жители принимают людей бесплатно, часть – жилье в аренду сдает по старым ценам, но есть и такие, кто поднял стоимость в разы.

К примеру, 4 тысячи в сутки платил военный врач, который добирался в город из разбомбленного Харькова. Соседи, узнав об этом, возмутились и вызвали полицию.

Львов

Во Львове с арендодателями-мародерами, которые к тому же не платят налоги, начали борьбу.

Городской голова Андрей Садовой опубликовал позорный список с данными владельцев жилья, которые подняли цены в десять раз. Мэр призывает и дальше сообщать проверенные факты вымогательства за аренду, чтобы антигероев можно было привлечь к ответственности по законам военного времени.

То есть отобрать имущество вообще.

Хмельницкий

Такие меры уже поддержал и глава Хмельницкого. Власти города проверяют жалобы и планируют обращаться в военную администрацию, чтобы наказать мародеров.

В условиях военного положения государство имеет право изымать имущество для нужд войск, для того чтобы поселить там беженцев, разместить волонтерские центры, – объясняет городской голова Хмельницкого Александр Симчишин.

Однако есть много милосердных людей в каждом городе, которые принимают у себя беженцев бесплатно.

Если вы тоже убегали от войны и выехали за границу, мы расскажем алгоритм действий, что делать дальше.