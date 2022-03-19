Украина

Нагреться на чужой беде. На Западной Украине взлетели цены на аренду жилья

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV Ирина Тимчишин 19 марта 2022, 10:00

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