Украина

Эвакуация бизнеса: с чем сталкиваются предприниматели при переезде на запад Украины

Андрей Смеян Ирина Тимчишин Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 19 марта 2022, 18:39

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