Эвакуация бизнеса: с чем сталкиваются предприниматели при переезде на запад Украины

Эвакуация бизнеса: все больше предприятий из регионов, где продолжаются активные боевые действия, переезжают на запад Украины. Кто самостоятельно, кому помогает государство.

Укрзализныця и Укрпочта бесплатно перевозят оборудование. А власти на местах подбирают помещение и предлагают немало льгот.

Как предприниматели переезжают

Как сейчас ведут свой бизнес двигатели нашей экономики, рассказывает исполнительный директор группы компаний Investpack из Запорожья Марина Попова.

Это малярная лента. Там — лента для изготовления прозрачного скотча, есть армированная лента, которая тоже очень нужна, — проводит экскурсию директор.

Неделю назад часть оборудования компания начала перевозить в Тернополь. Производство в Запорожье пока не прекращалось, однако поставлять туда сырье и развозить нужный стране товар становится все сложнее.

У нас есть тысячи клиентов по Украине. Это производство и химической промышленности и пищевой промышленности. Это строительство и оптовые базы, – объясняет она.

Еще одна Запорожская компания, которая переезжает в Тернополь – Delta Food – производит майонез, соусы, разливает масло. Директор рассказывает: когда началась война, пошел в военкомат, но там, узнав профессию, отказали – кормить страну тоже кому-то нужно.

Одно из наших отделений находится в Гуляйполе, не в Запорожье. А Гуляйполе сейчас находится в зоне боевых действий. Пытаемся вывезти оттуда оборудование, насколько это возможно, — говорит Дмитрий Остапец.

Из-за войны половина предприятий страны сейчас парализована. Государство помогает им перевезти свои мощности в регионы, где нет боевых действий.

Помощь государства

В Минэкономики говорят: получили более шестисот запросов на эвакуацию. Три предприятия уже на новом месте. Еще 125 – все согласовали и готовятся к переезду.

Когда предприятие переезжает на новое место, мы помогаем с монтажом оборудования и далее также говорим о поддержке производственной деятельности на время – в том числе через централизованные заказы, — отмечает первый заместитель министра экономики Денис Кудин.

Читать по теме Эвакуационные поезда 19 марта: расписание поездов Укрзалізниці Укрзализныця продолжает работать в условиях войны и помогает государству спасать людей.

Перевозят предприятия Укрпочта и Укрзализныця. Бесплатно. Последние даже предлагают свои помещения, рассказывает председатель правления АО “Укрзалізниця” Александр Камышин.

До начала войны были избыточные площади цехов, депо и других производственных помещений, которые мы готовы предоставлять нашим соотечественникам, чтобы обустроить там производство.

В регионах тоже активно ищут места. Один из вариантов – в Ивано-Франковске. Когда-то это был советский завод, а ныне – современный индустриальный парк, площадь – почти 20 гектаров.

Здесь уже работает несколько локальных предприятий, но места еще достаточно. Так что сюда приглашают переселенцев. С некоторыми уже сейчас ведутся переговоры.

Владимир Чепига – менеджер по сотрудничеству с клиентами индустриального парка говорит, что спрос уже невероятный.

Начали звонить по телефону около недели-полторы назад. Звонят и по выходным: и утром и вечером.

Некоторые предприятия не коснулась нынешняя ситуация, некоторые уже, к сожалению, пострадали и имеют какие-то разрушения. Поэтому то, что осталось, хотят хотя бы переместить и сберечь.

Регионы готовы предоставлять разнообразные льготы и всячески поддерживать тех, кто переезжает.

Владимир Труш, глава Тернопольской областной военной администрации, озвучивает возможные варианты развития такого бизнеса на других территориях.

Мы можем гарантировать некоторые налоговые каникулы или плату за землю. Потому что понимаем, что идет война, и мы должны поддерживать предпринимателей.

Все работают слаженно ради одного: чтобы оживить нашу экономику и не допустить упадка, несмотря на нашествие рашистов. А что происходит на западе Украины и почему цены на аренду жилья на западе Украины стремительно растут, читайте в материале.