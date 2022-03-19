Евакуаційні потяги 19 березня: розклад потягів Укрзалізниці

Раніше Укрзалізниця рятувала наші розклади відпусток, однак тепер її потяги рятують життя українців щодня

Залізничний перевізник запровадив постійний графік курсування потягів. Він працюватиме до 27 березня, коли Україна переходить на літній час.

УЗ призначає щодня про нові евакуаційні рейси в Україні, про них сповіщатимуть окремо.

Евакуаційні потяги на 19 березня

Київ, Дарницький вокзал

1:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Харків;

8:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Львів;

17:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Львів.

Харків

8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів;

9:40 — № 229/230 Харків — Івано-Франківськ;

13:00 — № 239/240 Харків — Львів.

Дніпро

20:00 — № 234/233 Дніпро — Чоп.

Краматорськ

13:00 — № 263/264 Краматорськ — Львів;

16:00 — № 265/266 Краматорськ — Львів.

Запоріжжя

16:05 — № 225 Запоріжжя — Ковель.

Додаткові рейси

22:32 — Одесв — Ужгород

19:13 — Київ — Хелм

Окрім того, актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00. Його можна перевірити на офіційному сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше ми писали, як працює Укрзалізниця в умовах війни та допомагає державі рятувати людей.