До Львова евакуювали дітей із Сум. Як оговтується малеча після путінського вторгнення

Напередодні вночі вдалося евакуювати до Львова 57 дітей із будинку дитини в Сумах. Вихователі на руках виносили діток, рятуючи від ворожих бомбардувань.

Малеча буквально була під обстрілами. Тому було важливим завданням перевезти їх у безпечне місце.

Проте у Сумах досі залишаються сотні тяжкохворих дітей, яких не вдалося евакуювати з регіону, бо окупанти обстрілюють зелені коридори.

Як оговтується малеча після путінського вторгнення — дивіться у сюжеті.