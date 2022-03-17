Найстрашніше відео, яке я коли-небудь знімав — Вакарчук показав реанімацію, де рятують дітей

Уся правда про війну в Україні — в очах наших діток. Їм, мабуть, ніколи не вдасться пояснити, чому Росія прийшла “визволяти” їх від нібито нацистів вогнем та мечем.

Де ще нещодавно було чутно дитячий гамір та сміх, зараз немає навіть плачу. Тільки тиша. І це найстрашніше.

Співак Святослав Вакарчук побував у запорізькій лікарні, де медики відчайдушно борються за стукіт маленьких сердець. Виконавець виклав у мережу відео з палати реанімації.

Зараз ми перебуваємо в палаті реанімації, де наші лікарі доблесно борються за життя дітей, які були поранені російськими ракетами та їх осколками просто за те, що вони живуть у незалежній країні.

Російські злочинці відкрили вогонь по колоні цивільних авто, на яких люди зі своїми дітьми намагалися вирватися з пекла Маріуполя. Кількох дітей було поранено. Декому довелося ампутувати ніжки чи ручки.

Одна версія відео знята російською мовою — для матерів російських убивць, а інша — англійською — для Заходу.

Вакарчук зізнається, що це найстрашніше відео, яке він коли-небудь знімав.

З кожним днем війни руйнуються будівлі великих міст та життя маленьких дітей. Багато з них губиться, а дехто втрачає батьків назавжди. Читай, як усиновити або тимчасово прихистити дитину у себе в сім’ї.