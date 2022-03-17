Самое страшное видео, которое я когда-либо снимал — Вакарчук показал реанимацию, где спасают детей

Вся правда о войне в Украине — в глазах наших деток. Им, вероятно, никогда не удастся объяснить, почему Россия пришла “освобождать” их от якобы нацистов огнем и мечом.

Где еще недавно был слышен детский шум и смех, сейчас нет даже плача. Только тишина. И это самое ужасное.

Певец Святослав Вакарчук побывал в запорожской больнице, где медики отчаянно борются за стук маленьких сердец. Исполнитель выложил в сеть видео из палаты реанимации.

Сейчас мы находимся в палате реанимации, где наши врачи доблестно борются за жизнь детей, раненых российскими ракетами и их осколками просто за то, что они живут в независимой стране.

Российские преступники открыли огонь по колонне гражданских автомобилей, на которых люди со своими детьми пытались вырваться из ада Мариуполя. Несколько детей были ранены. Некоторым пришлось ампутировать ножки или ручки.

Одна версия видео снята на русском языке — для матерей русских убийц, а другая — на английском — для Запада.

Вакарчук признается, что это самое страшное видео, которое он когда-либо снимал.

С каждым днем войны рушатся здания больших городов и жизнь маленьких детей. Многие теряются, а некоторые теряют родителей навсегда. Читай, как усыновить или временно приютить ребенка у себя в семье.