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Податок на посилки до €150: навіщо запроваджують і коли запрацює

Марина Слизовська, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 16:03 3 хв.
податок на посилки до 150 євро
Податок на посилки з Китаю призведе до їхнього подорожчання Фото Pexels

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