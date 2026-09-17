Податок на посилки до €150: навіщо запроваджують і коли запрацює

Народні депутати схвалили за основу законопроєкти №16051-1 та №15460 щодо оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) міжнародних поштових та експрес-відправлень. Йдеться про запровадження оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, що призведе до подорожчання бюджетних замовлень.

Розповідаємо у нашому матеріалі, що наразі відомо та коли запрацюють ПДВ на посилки з-за кордону.

Податок на посилки до 150 євро: що відомо

В середу, 16 вересня, парламент схвалив за основу законопроєкти щодо скасування пільг в оподаткуванні міжнародних пересилань вартістю до 150 євро. Наразі проєкти законів про внесення змін до Податкового та Митного кодексів готуються на друге читання.

Передбачається, що на посилки вартістю до 150 євро (близько 7 700 гривень) почнуть нараховувати ПДВ. Після остаточного схвалення законопроєкту покупки на іноземних платформах Amazon, AliExpress, Temu та інших стануть дорожчими на 20%. Нарахування ПДВ має бути автоматичним під час купівлі товару на іноземному маркетплейсі.

Також буде запроваджено ПДВ на імпорт товарів у міжнародних відправленнях з вартістю 0 євро.

Однак законопроєкти зберігають звільнення від ПДВ некомерційних посилок вартістю до 45 євро.

Окремо створять перелік товарів для військових, який звільнятимуть від ПДВ. Перелік відповідних товарів та порядок затвердить уряд. Покупцю повертатимуть податок, який він сплатив за посилку. Це рішення відповідає умовам ратифікованого Радою Меморандуму з Євросоюзом.

Податок на посилки з-за кордону: коли запрацює

Податок на посилки з-за кордону має запрацювати у липні 2027 року.

Після остаточного прийняття законопроєктів оподаткування почнеться не раніше 1 липня 2027 року та через 45 днів з дня, наступного за днем опублікування в газеті Голос України відповідного рішення уряду.

Податок на посилки: навіщо запроваджують

У Міністерстві фінансів нагадали про те, що ухвалення цих законопроєктів наблизить отримання близько 4 млрд євро міжнародної допомоги для потреб державного бюджету України.

Крім того, запровадження нових норм оподаткування є частиною програми співпраці із Міжнародним валютним фондом (EFF 2026–2029), а також умовою макрофінансової підтримки Європейського союзу.

У Мінфіні прогнозують близько 10 млрд гривень додаткових надходжень у 2027 році завдяки оподаткуванню міжнародних посилок. Надходження мають спрямовувати до спецфонду держбюджету на потреби української армії.

Напередодні Українська Рада бізнесу підтримала скасування пільг на оподаткування імпортних посилок. Зазначалося, що організатори “сірих схем” масово розбивають партії іноземних товарів на дрібні посилки задля уникнення ПДВ, а потім продають ці товари також без сплати податків через інтернет.

Легальний український бізнес, що сплачує податки, вимушений конкурувати з іноземними товарами, що надходять в країну без оподаткування, зазначили бізнес-асоціації.

Тим часом співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив про те, що після впровадження нових норм вартість посилок та терміни доставки зростуть, через що українці витрачатимуть більше грошей, оскільки “альтернативи асортименту імпортних товарів не існує”.

Також Поперешнюк вважає, що від цього рішення постраждає український ритейл, бо у споживачів залишиться менше грошей на покупки.

Раніше ми розповідали про те, як просто замовити з AliExpress на Нову пошту.

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