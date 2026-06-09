Закон про дохід з цифрових платформ прийнято: як тепер оподатковуватимуть підробітки в інтернеті

Ера неконтрольованих підробітків в інтернеті поступово відходить у минуле. 9 червня Верховна Рада зробила рішучий крок до прозорості онлайн-ринку, ухваливши у другому читанні законопроєкт №15111-д. За те, щоб доходи з цифрових платформ стали відкритими для держави, проголосував 241 народний депутат.

Цей документ — не просто чергова податкова ініціатива. Це частина наших зобов’язань перед МВФ та важливий крок до Євросоюзу (імплементація директиви DAC7).

Простими словами: тепер онлайн-сервіси (від служб таксі та доставки до сайтів з оренди житла та продажу речей) будуть автоматично ділитися з податківцями даними про заробітки своїх користувачів.

Податок 10% та жодної бюрократії: що передбачає закон про дохід з цифрових платформ

Головна фішка нововведення — максимальна спрощеність для звичайних громадян. Якщо ви підробляєте через онлайн-платформи, вам більше не доведеться самостійно вираховувати податки, бігати до податкової чи відкривати спеціальні рахунки.

Доходи, отримані через цифрові платформи, оподатковуватимуться за такими правилами:

Ставка 10% ПДФО: це єдиний платіж, який уже включає в себе все (окремо платити військовий збір не потрібно);

Автоматичне утримання: оператор платформи стає вашим податковим агентом. Він сам забере податок з виплати та перерахує його в бюджет;

Ніяких декларацій: звітність також лягає на плечі платформи.

Це значно спрощує життя тим, хто звик отримувати додатковий заробіток, не занурюючись у складні бухгалтерські нетрі.

Продаж вживаних речей: коли доходи отримані через цифрові платформи не оподатковуються

Багатьох користувачів популярних маркетплейсів (на кшталт OLX чи Vinted) хвилювало питання: невже доведеться платити податок за продаж старої шафи чи дитячого візочка? Тут закон встановлює чітку межу.

Продаж особистих речей на суму до 2000 євро на рік повністю звільняється від оподаткування. Тобто, якщо ви просто позбуваєтеся непотрібного мотлоху в невеликих обсягах, податкова вами не зацікавиться.

Нові правила спрямовані саме на тих, для кого онлайн-продажі або надання послуг є системним джерелом заробітку.

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Що важливо знати ФОПам та користувачам: деталі доходи з цифрових платформ № 15111

Законопроєкт №15111-д чітко розмежовує особисті продажі та бізнес.

Для ФОПів: якщо ти зареєстрований як підприємець і працюєш через платформу саме в цьому статусі, оператор не буде утримувати з вас 10%. Ти продовжуєш платити податки за своєю звичною схемою (наприклад, 5% єдиного податку).

Для фізичних осіб: якщо ти зареєстрованій як звичайна людина, але торгуєте системно, готуйся до автоматичного вирахування податку.

Контроль платформ: для сервісів, які захочуть сховатися від обміну даними, передбачені жорсткі санкції аж до блокування сайтів. ДПС вестиме реєстр добросовісних платформ, щоб користувачі розуміли, хто працює в білу.

Попри те, що закон про дохід з цифрових платформ уже ухвалений, у нас є час на адаптацію. Більшість його положень набудуть чинності з 1 січня 2027 року.

Це дає можливість як самим онлайн-майданчикам, так і громадянам підготуватися до нових прозорих умов гри.

Впровадження автоматичного обміну даними про доходи з цифрових платформ № 15111 — це не лише про наповнення бюджету. Це про європейські стандарти, де кожен, хто заробляє в цифровій екосистемі, робить свій внесок у державу так само просто, як замовляє таксі в один клік.

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