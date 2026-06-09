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Закон про дохід з цифрових платформ прийнято: як тепер оподатковуватимуть підробітки в інтернеті

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Червня 2026, 18:15 3 хв.
Рада ухвалила закон про доходи з цифрових платформ № 15111
Фото Pexels

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