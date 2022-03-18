Во Львов эвакуировали детей из Сум. Как приходит в себя малыш после путинского вторжения

Накануне ночью удалось эвакуировать в Львов 57 детей из дома ребенка в Сумах. Воспитатели на руках выносили детей, спасая от вражеских бомбардировок.

Малыши буквально были под обстрелами. Поэтому было важной задачей перевезти их в безопасное место.

Однако в Сумах до сих пор остаются сотни тяжелобольных детей, которых не удалось эвакуировать из региона, потому что оккупанты обстреливают зеленые коридоры.

Как приходят в себя малыши после путинского вторжения — смотрите в сюжете.