Эвакуационные поезда 19 марта: расписание поездов Укрзалізниці

Раньше Укрзалізниця спасала наши расписания отпусков, однако теперь ее поезда спасают жизнь украинцев каждый день.

Железнодорожный перевозчик ввел постоянный график курсирования поездов. Он будет работать до 27 марта, когда Украина переходит на летнее время.

УЗ назначает каждый день новые эвакуационные рейсы в Украине, о них будут извещать отдельно.

Эвакуационные поезда на 19 марта

Киев, Дарницкий вокзал

1:00 — Интерсити+ Дарница — Харьков;

8:00 — Интерсити+ Дарница — Львов;

17:00 — Интерсити+ Дарница — Львов.

Харьков

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 — № 229/230 Харьков — Ивано-Франковск;

13:00 — № 239/240 Харьков — Львов.

Днепр

20:00 — № 234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск

13:00 — № 263/264 Краматорск — Львов;

16:00 — № 265/266 Краматорск — Львов.

Запорожье

16:05 — № 225 Запорожье — Ковель.

Дополнительные рейсы

22:32 — Одесса — Ужгород

19:13 — Киев — Хелм

Кроме того, актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00. Его можно проверить на официальном сайте Укрзалізниці.

Напомним, ранее мы писали, как работает Укрзалізниця в условиях войны и помогает государству спасать людей.