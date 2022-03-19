Эвакуационные поезда 19 марта: расписание поездов Укрзалізниці

Раньше Укрзалізниця спасала наши расписания отпусков, однако теперь ее поезда спасают жизнь украинцев каждый день.
Железнодорожный перевозчик ввел постоянный график курсирования поездов. Он будет работать до 27 марта, когда Украина переходит на летнее время.
УЗ назначает каждый день новые эвакуационные рейсы в Украине, о них будут извещать отдельно.
1:00 — Интерсити+ Дарница — Харьков;
8:00 — Интерсити+ Дарница — Львов;
17:00 — Интерсити+ Дарница — Львов.
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
9:40 — № 229/230 Харьков — Ивано-Франковск;
13:00 — № 239/240 Харьков — Львов.
20:00 — № 234/233 Днепр — Чоп.
13:00 — № 263/264 Краматорск — Львов;
16:00 — № 265/266 Краматорск — Львов.
16:05 — № 225 Запорожье — Ковель.
22:32 — Одесса — Ужгород
19:13 — Киев — Хелм
Кроме того, актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00. Его можно проверить на официальном сайте Укрзалізниці.
Напомним, ранее мы писали, как работает Укрзалізниця в условиях войны и помогает государству спасать людей.