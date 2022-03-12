Скасування ПДВ та акцизу на паливо: що означає рішення Кабміну

Сьогодні Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення оголосив, що Кабінет Міністрів України ухвалив кілька дуже важливих рішень для уникнення дефіциту пального та стримання зростання його ціни.

Зокрема, узгоджене повне скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне, тобто бензин і дизель.

Що означає повне скасування ПДВ та акцизу на паливо

Уряд свою частину справи виконав та затвердив зміни до формули розрахунку максимальної дозволеної ціни на пальне.

Тобто Кабінет Міністрів подав для ухвалення Верховної Ради законопроект, що має скасувати акциз на пальне та знизити ставку ПДВ з 20% до 7%.

Тепер справа за депутатами Верховної Ради, які мають невідкладно підтримати це рішення своїм голосуванням. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук уже займається організацією відповідного засідання.

Навіщо скасовується ПДВ та акциз на паливо

Оскільки постачання пального українськими АЗС переорієнтоване на Північно-західну Європу. Через таку зміну логістики вартість пального без необхідних рішень різко підскочила вгору.

Тому скасувавши акциз та ПДВ можна ефективно стримувати зростання ціни на пальне.

Окрім того, це робиться не тільки в контексті посівної кампанії, яку потрібно терміново розпочинати, а й щоб не було дефіциту пального в країні й ціни були більш стабільними.

Нову формулу планують застосувати одразу. В результаті, мережі завезуть більше пального, а ціна не зросте.

Нагадаємо, раніше Міжнародні платіжні системи скасували плату за свої послуги для українців. Серед них Western Union, MoneyGram, Intel Express, TransferGo.