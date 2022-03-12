Отмена НДС и акциза на топливо: что означает решение Кабмина

Сегодня Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения объявил, что Кабинет Министров Украины принял несколько очень важных решений для избежания дефицита горючего и сдерживания роста его цены.

В частности, согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо, то есть бензин и дизель.

Что означает полная отмена НДС и акциза на топливо

Правительство свою часть дела выполнило и утвердило изменения в формулу расчета максимальной разрешенной цены на топливо.

То есть Кабинет Министров подал для принятия Верховной Рады законопроект, отменяющий акциз на горючее и снизить ставку НДС с 20% до 7%.

Теперь дело за депутатами Верховной Рады, которые должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания.

Зачем отменяется НДС и акциз на топливо

Поскольку поставки горючего украинскими АЗС переориентированы на Северо-Западную Европу. Из-за такого изменения логистики стоимость горючего без необходимых решений резко подскочила вверх.

Поэтому отменив акциз и НДС можно эффективно сдерживать рост цен на топливо.

Кроме того, это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно срочно начинать, но чтобы не было дефицита топлива в стране и цены были более стабильными.

Новую формулу планируют применить сразу. В результате сети завезут больше горючего, а цена не возрастет.

Напомним, ранее Международные платежные системы отменили плату за свои услуги для украинцев. Среди них Western Union, MoneyGram, Intel Express, TransferGo.