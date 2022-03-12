Отмена НДС и акциза на топливо: что означает решение Кабмина

Сегодня Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения объявил, что Кабинет Министров Украины принял несколько очень важных решений для избежания дефицита горючего и сдерживания роста его цены.
В частности, согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо, то есть бензин и дизель.
Правительство свою часть дела выполнило и утвердило изменения в формулу расчета максимальной разрешенной цены на топливо.
То есть Кабинет Министров подал для принятия Верховной Рады законопроект, отменяющий акциз на горючее и снизить ставку НДС с 20% до 7%.
Теперь дело за депутатами Верховной Рады, которые должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук уже занимается организацией соответствующего заседания.
Поскольку поставки горючего украинскими АЗС переориентированы на Северо-Западную Европу. Из-за такого изменения логистики стоимость горючего без необходимых решений резко подскочила вверх.
Поэтому отменив акциз и НДС можно эффективно сдерживать рост цен на топливо.
Кроме того, это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно срочно начинать, но чтобы не было дефицита топлива в стране и цены были более стабильными.
Новую формулу планируют применить сразу. В результате сети завезут больше горючего, а цена не возрастет.
Напомним, ранее Международные платежные системы отменили плату за свои услуги для украинцев. Среди них Western Union, MoneyGram, Intel Express, TransferGo.