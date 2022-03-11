Переводить деньги без комиссии — международные платежные системы отменили плату за услуги для украинцев

Украинцы могут без комиссии делать денежные переводы за границей, а также снимать наличные деньги. Международные платежные системы Western Union, MoneyGram, Intel Express, TransferGo отменили плату за свои услуги для украинцев.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Смотри, в каких странах, кроме Украины, можно будет снимать наличные деньги без комиссии.

Во время военного положения открытым остается вопрос кредитов, ведь выплачивать его нечем, а набираться еще большего долга не хочется. Читай, как выплачивать кредит во время войны.