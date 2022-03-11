Переводити гроші без комісії — міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців

Українці можуть без комісії робити грошові перекази за кордоном, а також знімати готівку. Міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram, Intel Express, TransferGo скасували плату за свої послуги для українців.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Дивися, у яких країнах, окрім України, можна буде знімати готівку без комісії.

Під час воєнного стану відкритим залишається питання кредитів, адже виплачувати його нічим, а набиратися більшого боргу не хочеться. Читай, як виплачувати кредит під час війни.