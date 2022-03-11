Світ

Переводити гроші без комісії — міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Березня 2022, 20:45

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