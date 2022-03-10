Україна

Як працюють банки під час війни та як вони пом’якшили умови для клієнтів

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 10 Березня 2022, 15:15

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