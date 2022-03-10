Як працюють банки під час війни та як вони пом’якшили умови для клієнтів

Попри масштабну російську агресію і безліч хакерських атак, українська фінансова система вистояла. У містах, де немає небезпеки, відділення банків працюють у звичному режимі. Де тривають запеклі бої — з усім справляється інтернет-банкінг.

— За десять днів банківська система довела, що вона працює стабільно. У нас є Фонд гарантування вкладів, який гарантує кошти. Тому банки працюють стабільно. Звичайно, бувають якісь технічні збої, ще й багато хакерських атак, — коментує ситуацію голова ради Національної асоціації банків України Олена Коробкова.

Банки видають кредити, оформлюють депозити, здійснюють будь-які перекази у гривнях чи валюті. І навіть підготували низку пільг та бонусів для своїх клієнтів.

— На час воєнного стану банком скасовано більшість комісій, які існували: за перекази, за поповнення карток, за зняття грошей з кредитних карток. А головне — ми вперше в історії України скасували комісії за безготівкові розрахунки. Тобто, якщо людина в магазині платить карткою 100 гривень, продавець отримує рівно 100 гривень без будь-якої комісії. Комісії нуль, — розповідає прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

А це неабияк підтримує підприємців та волонтерів. А ще Приватбанк подовжив термін дії карток ще на три місяці. Можна не хвилюватися про штрафи чи пеню за невчасне погашення кредитів.

Державні українські фінустанови: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та ПриватБанк, а також частина комерційних оголосили кредитні канікули від 2 до 3 місяців. Незалежно від того, чи це дрібна побутова позика, чи іпотека.

Попри війну, банки не бояться видавати позики. Ваш кредитний ліміт на картці лишається в силі.

Виняток: призупинена видача великих кредитних програм для купівлі авто чи житла.

Ажіотажу довкола банкоматів нині вже немає. Щоправда, і готівка є не всюди.

У банках наголошують, що робота інкасаторів нині особливо ризикована. А тому вони обирають максимально безпечні локації та час для поповнення.

Найзручніше зараз зняти гроші на касах супермакетів, хоч готівки там не дуже багато.

Та експерти нагадують: електронна розрахункова система працює без збоїв. Статистика тому доказ.

Електронні збереження українців у гривні, навпаки, зросли на 2,8% у порівнянні з початком року. Зменшилася лише валютна складована на 8,5% — що небагато з урахуванням кількості біженців, пояснюють експерти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібно платити за комірне під час війни.