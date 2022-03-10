Як працюють банки під час війни та як вони пом’якшили умови для клієнтів

Попри масштабну російську агресію і безліч хакерських атак, українська фінансова система вистояла. У містах, де немає небезпеки, відділення банків працюють у звичному режимі. Де тривають запеклі бої — з усім справляється інтернет-банкінг.
— За десять днів банківська система довела, що вона працює стабільно. У нас є Фонд гарантування вкладів, який гарантує кошти. Тому банки працюють стабільно. Звичайно, бувають якісь технічні збої, ще й багато хакерських атак, — коментує ситуацію голова ради Національної асоціації банків України Олена Коробкова.
Банки видають кредити, оформлюють депозити, здійснюють будь-які перекази у гривнях чи валюті. І навіть підготували низку пільг та бонусів для своїх клієнтів.
Банки видають кредити, оформлюють депозити, здійснюють будь-які перекази у гривнях чи валюті. І навіть підготували низку пільг та бонусів для своїх клієнтів.
— На час воєнного стану банком скасовано більшість комісій, які існували: за перекази, за поповнення карток, за зняття грошей з кредитних карток. А головне — ми вперше в історії України скасували комісії за безготівкові розрахунки. Тобто, якщо людина в магазині платить карткою 100 гривень, продавець отримує рівно 100 гривень без будь-якої комісії. Комісії нуль, — розповідає прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.
А це неабияк підтримує підприємців та волонтерів. А ще Приватбанк подовжив термін дії карток ще на три місяці. Можна не хвилюватися про штрафи чи пеню за невчасне погашення кредитів.
Державні українські фінустанови: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та ПриватБанк, а також частина комерційних оголосили кредитні канікули від 2 до 3 місяців. Незалежно від того, чи це дрібна побутова позика, чи іпотека.
Попри війну, банки не бояться видавати позики. Ваш кредитний ліміт на картці лишається в силі.
Попри війну, банки не бояться видавати позики. Ваш кредитний ліміт на картці лишається в силі.
Виняток: призупинена видача великих кредитних програм для купівлі авто чи житла.
Ажіотажу довкола банкоматів нині вже немає. Щоправда, і готівка є не всюди.
У банках наголошують, що робота інкасаторів нині особливо ризикована. А тому вони обирають максимально безпечні локації та час для поповнення.
Найзручніше зараз зняти гроші на касах супермакетів, хоч готівки там не дуже багато.
Найзручніше зараз зняти гроші на касах супермакетів, хоч готівки там не дуже багато.
Та експерти нагадують: електронна розрахункова система працює без збоїв. Статистика тому доказ.
Електронні збереження українців у гривні, навпаки, зросли на 2,8% у порівнянні з початком року. Зменшилася лише валютна складована на 8,5% — що небагато з урахуванням кількості біженців, пояснюють експерти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібно платити за комірне під час війни.