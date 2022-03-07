Не маєш чим платити за комірне? Розповідаємо, чи відключать газ та воду за несплату

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 07 Березня 2022, 07:00
Опалення, комунальні послуги
Фото: Unsplash

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