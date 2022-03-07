Не маєш чим платити за комірне? Розповідаємо, чи відключать газ та воду за несплату

Зараз непрості часи для кожного. Багато українців втратили роботу через початок воєнних дій, тож не мають коштів, аби сплатити за комірне. Чи відключатимуть у такому разі від газу, світла та водопостачання — розповідаємо далі.

Уряд заборонив нараховувати штрафи та пеню за несплату комуналки під час війни. Про це повідомляє Кабінет Міністрів на сторінці у Facebook.

Нарахування та стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги населенням — заборонено.

Водночас, якщо ви не маєте чим сплатити за комірне, вам продовжать надавати комунальні послуги, переконують урядовці.

Також представники уряду кажуть, що в сьогоднішніх умовах сплата за комірне є великою допомогою і підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах і потребують ресурсів.

Тож, якщо ви маєте можливість — сплатіть за комірне просто зараз, допоможіть тим, хто рятує країну в тилу.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців подумати, де кожен може бути найбільш корисним: у тербороні, волонтерстві, інформаційній війні чи на своєму підприємстві. Звернення Дениса Шмигаля дивіться за посиланням.