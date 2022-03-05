Де ти можеш бути корисним: Шмигаль звернувся до кожного українця

Уже дев’ять днів українці ведуть героїчну боротьбу з російськими окупантами. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до земляків з проханням допомагати в тилу.
У десятках міст та сотнях селищ йдуть запеклі бої. І всюди ворог стикається зі спротивом не лише бійців, а й всього населення.
У десятках міст та сотнях селищ йдуть запеклі бої. І всюди ворог стикається зі спротивом не лише бійців, а й всього населення.
Шмигаль закликав українців подумати, де кожен може бути найбільш корисним: у тербороні, волонтерстві, інформаційній війні чи на своєму підприємстві.
Сорок мільйонів людей, об’єднаних спільною ідеєю перемоги, неможливо спинити й перемогти.
Сорок мільйонів людей, об’єднаних спільною ідеєю перемоги, неможливо спинити й перемогти.
Дивися, які завдання зараз має уряд.
Початок війни спричинив навалу охочих стати донором крові.
Буквально за три дні станціям переливання вдалося накопичити достатній запас усіх груп крові. Дивися, як стати донором крові під час війни.