Всі люди, які загинуть від сьогодні, гинуть і через вас — різка заява Зеленського до НАТО

У п’ятницю, 5 березня, президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні зачепив тему No-fly zone над Україною та обіцянки безпеки з боку НАТО.

Глава держави був емоційним і поставив під сумнів можливість Альянсу захистити власні країни-члени. Україна так і не отримала від НАТО очікуваної підтримки, попри відкритий терор Росії та злочини проти цивільного населення.

Повний текст звернення Зеленського щодо НАТО ми публікуємо нижче:

— Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один.

Всі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжувати наступ як може. Дев’ять днів ми бачимо жорстку війну: руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи. Знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя, і хочуть це продовжувати. Знаючи, що нові удари й жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною.

Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є в нас. Ви повинні були думати про людей, про людяність. А про що ви думали на тому засіданні?

Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз’єднаність, — сказав президент.

За його словами, все, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України.

Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум, щоб краще горіло. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ. Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?

Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо. Але…

Я не знаю, кого ви можете захистити й чи здатні ви захистити свої країни – країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу, за наше спільне майбутнє.

Але також я вдячний друзям нашої країни. У НАТО багато країн наших друзів, наших партнерів – більшість. Більшість потужних партнерів. Тих, хто допомагає нашій державі, незважаючи ні на що, ні на які рішення.

З першого дня вторгнення. І я впевнений – до перемоги. І тому ми не відчуваємо себе наодинці. Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю завдяки нашим героям.

Повне відео щоденного звернення Володимира Зеленського за 05.03.22 дивіться нижче:

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звернувся до народів Європи.