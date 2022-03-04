Це буде велика перемога демократії: Зеленський звернувся до народів Європи

Президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі звернувся до всієї Європи. Виступ глави держави транслювали під час багатотисячного мітингу на підтримку України в Тбілісі.

У своїй промові президент заявив, що серце України й наша мотивація — це військові з автоматами на передовій; лікарі зі скальпелями у шпиталях; діти, які захищають нас своїми посмішками й сльозами.

Далі Зеленський повідомив, що його виступ триватиме три хвилини.

Першу хвилину глава держави присвятив мовчанню і закликав вшанувати пам’ять всіх наших загиблих військових, спецслужбовців, поліцейських, розвідників, пожежників, які віддали свої життя, боронячи Україну.

Другу хвилину присвятив мовчанню на честь наших цивільних — дорослих і дітей, десятків і сотень тих, хто віддав своє життя, але не знав про це.

Третю хвилину президент присвятив народам Європи. Він закликав європейців не мовчати, виходити на вулиці, підтримувати Україну та нашу свободу.

Бо якщо Україна не витримає — не витримає вся Європа. Якщо Україна паде — паде вся Європа.

— І якщо ми переможемо, а я впевнений в нашому народові, впевнений у вас, тож, якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, цінностей, перемога свободи, – наголосив Зеленський.

Тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розквіту.

Глава держави закликав Європу бути такою ж міцною, як народ України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дасть Україні членство в ЄС.