Це буде велика перемога демократії: Зеленський звернувся до народів Європи

Президент України Володимир Зеленський у прямому ефірі звернувся до всієї Європи. Виступ глави держави транслювали під час багатотисячного мітингу на підтримку України в Тбілісі.
У своїй промові президент заявив, що серце України й наша мотивація — це військові з автоматами на передовій; лікарі зі скальпелями у шпиталях; діти, які захищають нас своїми посмішками й сльозами.
Далі Зеленський повідомив, що його виступ триватиме три хвилини.
Бо якщо Україна не витримає — не витримає вся Європа. Якщо Україна паде — паде вся Європа.
Бо якщо Україна не витримає — не витримає вся Європа. Якщо Україна паде — паде вся Європа.
— І якщо ми переможемо, а я впевнений в нашому народові, впевнений у вас, тож, якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, цінностей, перемога свободи, – наголосив Зеленський.
Тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розквіту.
Тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розквіту.
Глава держави закликав Європу бути такою ж міцною, як народ України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дасть Україні членство в ЄС.