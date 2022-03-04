Это будет большая победа демократии: Зеленский обратился к народам Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире обратился ко всей Европе. Выступление главы государства транслировалось во время многотысячного митинга в поддержку Украины в Тбилиси.

В своей речи президент заявил, что сердце Украины и наша мотивация – это военные с автоматами на передовой; врачи со скальпелями в больницах; дети, защищающие нас своими улыбками и слезами.

Далее Зеленский сообщил, что его выступление продлится три минуты.

Первую минуту глава государства посвятил молчанию и призвал почтить память всех наших погибших военных, сотрудников спецслужб, полицейских, разведчиков, пожарных, отдавших свои жизни, защищая Украину.

глава государства посвятил молчанию и призвал почтить память всех наших погибших военных, сотрудников спецслужб, полицейских, разведчиков, пожарных, отдавших свои жизни, защищая Украину. Вторую минуту посвятил молчанию в честь наших гражданских — взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдали свои жизни, но не знали об этом.

Третью минуту обращения президент посвятил народам Европы. Он призвал европейцев не молчать, выходить на улицы, поддерживать Украину и нашу свободу.

Если Украина не выдержит — не выдержит вся Европа. Если Украина падет – падет вся Европа.

— И если мы победим, а я уверен в нашем народе, уверен в вас, поэтому если мы победим, то это действительно будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы, – подчеркнул Зеленский.

Тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета.

Глава государства призвал Европу быть такой же крепкой, как народ Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что даст Украине членство в ЕС.