Это будет большая победа демократии: Зеленский обратился к народам Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире обратился ко всей Европе. Выступление главы государства транслировалось во время многотысячного митинга в поддержку Украины в Тбилиси.
В своей речи президент заявил, что сердце Украины и наша мотивация – это военные с автоматами на передовой; врачи со скальпелями в больницах; дети, защищающие нас своими улыбками и слезами.
Далее Зеленский сообщил, что его выступление продлится три минуты.
Если Украина не выдержит — не выдержит вся Европа. Если Украина падет – падет вся Европа.
Если Украина не выдержит — не выдержит вся Европа. Если Украина падет – падет вся Европа.
— И если мы победим, а я уверен в нашем народе, уверен в вас, поэтому если мы победим, то это действительно будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы, – подчеркнул Зеленский.
Тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета.
Тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета.
Глава государства призвал Европу быть такой же крепкой, как народ Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали, что даст Украине членство в ЕС.