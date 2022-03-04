Долгий европейский путь: что даст Украине членство в ЕС

Долгие восемь лет мы шли к уже достаточно реальной возможности стать членом Европейского Союза. Майдан, война и множество испытаний на нашем пути к лучшему будущему.

И вот, наконец, 28 февраля президент, премьер и спикер парламента подписали заявку на членство Украины в ЕС. А уже 1 марта состоялось историческое выступление Владимира Зеленского в Европарламенте, которое закончилось ошеломляющими аплодисментами стоя.

И хотя еще не решено, будем мы только кандидатом на вступление, или Украине предоставят перспективы членства, все же хочется верить в лучшее.

Однако некоторые могут задаваться вопросом, ради чего все наши страдания. Мы постарались собрать несколько ключевых преимуществ вступления Украины в ЕС.

Сперва о ЕС

Европейский Союз — это семья демократических Европейских стран, объединившихся ради мира и процветания.

С самого начала он был создан для того, чтобы не повторились убийства и разрушения, происходившие во время Второй мировой. Поэтому кому, как не нам, нужны подобные условия и гарантии спокойствия.

Совместная внешняя политика

Целью Евросоюза является культивирование в каждой стране, которая является его членом, стабильность, сотрудничество и взаимопонимание. Поэтому в своей борьбе, если это потребуется, в будущем мы не останемся с противником один на один.

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И поскольку ЕС уже помогает Украине преодолевать препятствия на пути к счастливому будущему в виде оккупантов, то со вступлением в его состав, у любого, кто решит проявить агрессию к нашей стране, просто не останется шансов.

Да, мы уже отчаянно боремся, однако с членством ЕС перспектива нового конфликта минимизируется.

Ускорение восстановления и отстройки городов

Еще одним вопросом после нашей победы станет проблема восстановления. И даже если страна-агрессор еще сможет со своей практически мертвой экономикой выплачивать репарации Украине, то все равно процесс восстановления для нас не будет таким простым.

Однако, учитывая основные принципы ЕС, одним из важных преимуществ членства является идея поддержания стабильности в странах, находящихся в кризисных ситуациях. В таком случае будет возможность вместе искать наиболее эффективные решения для восстановления всего необходимого в Украине.

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Кроме того, это поможет на пути развития потенциала нашей родины и урегулирования кризисных ситуаций. Снова таки, это защищенность, но уже с экономической точки зрения.

Совместный рынок сбыта

Для восстановления и развития экономики в Украине нужно будет получать доход. При этом поможет общий рынок сбыта европейских стран. То есть, Украине не придется долго искать новые возможности для сбыта определенных товаров или услуг.

Это поможет повысить жизненный уровень людей и построить общий европейский рынок. Кроме того, в финансовом плане для Украины это будет гораздо выгоднее, чем раньше.

Усиление прав потребителей

В случае общего рынка сбыта как на полках других европейских стран, так и Украины появятся новые товары. Это предоставит сразу два преимущества.

Первая – это увеличение выбора продуктов. Вторая – усиление прав потребителей. Да, украинским производителям тоже придется улучшить качество своей продукции, однако и мы получим от этого преимущества.

Кроме того, можно будет потребовать улучшения условий, таких как, например, качество дорог или аэропортов.

Движение рабочей силы

Украинцы уже потеряли слишком много. В списке всего, что ушло от нас в один день – любимая работа. Да, пока это не то, о чем хочется думать сначала. Однако в будущем она снова станет важной для каждого.

Благодаря вступлению в ЕС украинцы смогут претендовать на работу в разных европейских странах, пока Украина будет восстанавливать свои мощности и инфраструктуру.

Единая валюта и возможная стабилизация цен

Еще около 30 лет назад европейские страны приняли решение о единой валюте. Если Украина становится членом ЕС, то впоследствии можно и нужно будет вводить именно евро в обращение.

А поскольку формирование цен часто зависит от колебаний курса, то после введения единой валюты ЕС в Украине можно рассчитывать на более стабильные цены. Однако здесь все держится пока только на предположениях. За этими процессами еще предстоит наблюдать долгое время.

Границы без барьеров

Мы радовались из-за объявления безвиза и грустили из-за закрытия границ во время пандемии. Однако все поменяла война.

Для того, чтобы беженцы смогли свободно передвигаться и быть спокойными, насколько это возможно, необходимо членство в ЕС. Тогда все формальные процедуры упрощаются, а при пересечении границ граждан европейских стран часто даже не проверяют.

Поэтому по желанию можно попытаться со временем уехать отдохнуть и восстановить свое психологическое здоровье. Хоть мы и так знаем, что сейчас хочется отдыхать только на родном Черном или Азовском морях.

Качественное европейское образование

И напоследок то, что сделает не только наше будущее, но и наших детей, более радостным. Да, в Украине множество талантливых и непревзойденно умных людей.

Однако иногда для развития им не хватает возможностей, поскольку вузы пока еще не добавляют новые и актуальные специальности в учебную программу. А система лишь чуть-чуть начала двигаться в сторону от советских принципов.

После получения членства украинцы смогут получать образование в любой стране ЕС. Все это возможно благодаря унифицированным требованиям для абитуриентов европейских стран.

Поэтому если раньше для вступления, скажем, во Францию нужно было собрать чемодан документов, то благодаря членству в ЕС необходимо будет преимущественно только сдать текст и предоставить аттестат.

При этом украинское образование тоже получит много возможностей, поскольку выбирать пути для его развития Украина сможет самостоятельно.

Напомним, весь цивилизованный мир сплотился для поддержки Украины в борьбе с оккупантами. Читай, как Европа поддерживает Украину.