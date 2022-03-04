Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также из-за вас — резкое заявление Зеленского о НАТО

В пятницу, 5 марта, президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении затронул тему No-fly zone над Украиной и обещания безопасности со стороны НАТО.

Глава государства был эмоционален и поставил под сомнение возможность Альянса защитить собственные страны-члены. Украина так и не получила от НАТО ожидаемой поддержки, несмотря на открытый террор России и преступления против гражданского населения.

Полный текст обращения Зеленского к НАТО мы публикуем ниже:

— Сегодня прошел саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один.

Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление, как может. Девять дней мы видим жесткую войну: разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церкви, школы. Уничтожают все, что обеспечивает нормальную жизнь, человеческую жизнь, и хотят это продолжать. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной.

Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, неуверен внутренне, хотя может обладать оружием в разы сильнее, чем есть у нас. Вы должны были думать о людях, о человечности. А о чем вы думали на том заседании?

Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также из-за вас, из-за вашей слабости, из-за вашей разобщенности, — сказал президент.

По его словам, все, что смог Альянс на сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины.

Наверное для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы лучше горело. Но он уже для нас сгорел в огне российских войск. Разве такого НАТО мы хотели? Разве такой Североатлантический союз вы строили?

Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись ввести нелетную зону. Вы могли закрыть небо. Но…

Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны – страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за общую свободу, за наше общее будущее.

Но также я благодарен друзьям нашей страны. В НАТО много стран наших друзей, наших партнеров – большинство. Большинство мощных партнеров. Тех, кто помогает нашему государству, несмотря ни на что, ни на какие решения.

С первого дня вторжения. И я уверен – до победы. Поэтому мы не чувствуем себя одинокими. Мы продолжаем сражаться. Мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю благодаря нашим героям.

Полное видео ежедневного обращения Владимира Зеленского за 05.03.22 смотрите ниже:

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к народам Европы.