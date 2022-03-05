Где ты можешь быть полезным: Шмыгаль обратился к каждому украинцу

Уже девять дней украинцы ведут героическую борьбу с русскими оккупантами. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к землякам с просьбой помогать в тылу.

В десятках городов и сотнях сёл идут ожесточенные бои. И повсюду враг сталкивается с сопротивлением не только бойцов, но и всего населения.

Шмыгаль призвал украинцев подумать, где каждый может оказаться наиболее полезным: в террбороне, волонтерстве, информационной войне или на своем предприятии.

Сорок миллионов людей, объединенных общей идеей победы, невозможно остановить и победить.

Смотри, какие задачи сейчас имеет правительство.

Начало войны привело к нашествию желающих стать донором крови.

Буквально через три дня станциям переливания удалось накопить достаточный запас всех групп крови. Смотри, как стать донором крови во время войны.