Нечем платить коммуналку? Рассказываем, отключат ли газ и воду за неуплату

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 07 марта 2022, 07:00
Опалення, комунальні послуги

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