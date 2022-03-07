Нечем платить коммуналку? Рассказываем, отключат ли газ и воду за неуплату

Сейчас непростое время для каждого. Многие украинцы потеряли работу из-за начала военных действий, поэтому у них нет средств, чтобы оплатить коммунальные услуги. Будут ли в таком случае отключать от газа, света и водоснабжения, — рассказываем дальше.

Правительство запретило начислять штрафы и пеню за неуплату коммуналки во время войны. Об этом сообщает Кабинет Министров на странице Facebook.

Начисление и взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги населением запрещено.

В то же время, если вам нечем платить за коммуналку, вам продолжат предоставлять коммунальные услуги, убеждают чиновники.

Также представители правительства говорят, что в сложившихся обстоятельствах оплата за коммуналку является большой помощью и поддержкой коммунальных служб, которые сейчас работают в сверхсложных обстоятельствах и нуждаются в ресурсах.

Поэтому если у вас есть возможность — оплатите коммунальные услуги прямо сейчас. Помогите тем, кто спасает страну в тылу.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинцев подумать, где каждый может оказаться наиболее полезным: в тербороне, волонтерстве, информационной войне или на своем предприятии. Обращение Дениса Шмыгаля смотрите по ссылке.