Как работают банки во время войны и как они смягчили условия для клиентов

Несмотря на масштабную российскую агрессию и множество хакерских атак, украинская финансовая система выстояла. В городах, где нет опасности, отделения банков работают в обычном режиме. Там, где продолжаются ожесточенные бои — со всем справляется интернет-банкинг.

— За десять дней банковская система доказала, что она работает стабильно. У нас есть Фонд гарантирования вкладов, гарантирующий средства. Поэтому банки работают стабильно. Конечно, бывают какие-то технические сбои, также много хакерских атак, — комментирует ситуацию председатель совета Национальной ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Банки выдают кредиты, оформляют депозиты, совершают любые переводы в гривнях или валюте. И даже подготовили целый ряд льгот и бонусов для своих клиентов.

— На время военного положения банком отменена большая часть существовавших комиссий: за переводы, за пополнение карт, за снятие денег с кредитных карт. А главное, мы впервые в истории Украины отменили комиссии за безналичные расчеты. То есть, если человек в магазине платит картой 100 гривен, продавец получает ровно 100 гривен без какой-либо комиссии. Комиссии ноль, — рассказывает пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

А это очень поддерживает предпринимателей и волонтеров. А еще ПриватБанк продлил срок действия карт еще на три месяца. Можно не беспокоиться о штрафах или пене за несвоевременное погашение кредитов.

Государственные украинские финучреждения: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и ПриватБанк, а также часть коммерческих объявили кредитные каникулы от 2 до 3 месяцев. Независимо от того, это мелкий бытовой заем или ипотека.

Несмотря на войну, банки не боятся выдавать кредиты. Ваш кредитный лимит на карте остается прежним.

Исключение: приостановлена выдача крупных кредитных программ для покупки автомобиля или жилья.

Ажиотажа возле банкоматов сейчас уже нет. Правда, и наличные деньги есть не везде.

В банках подчеркивают, что работа инкассаторов сейчас особенно опасна. Поэтому они выбирают максимально безопасные локации и время для пополнения.

Удобнее всего сейчас снять деньги на кассах супермакетов, хотя наличных там не очень много.

Тем временем эксперты напоминают, что электронная расчетная система работает без сбоев. Статистика тому доказательство.

Электронные сбережения украинцев в гривне, напротив, выросли на 2,8% по сравнению с началом года. Уменьшилась только валютная составляющая на 8,5%, что немного с учетом количества беженцев, объясняют эксперты.

Напомним, ранее мы рассказывали, нужно ли платить за коммуналку во время войны и отключат ли свет, воду и газ за неуплату.