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Нові рекорди: Чому дорожчає паливо та чого очікувати

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Лютого 2022, 08:30
Нові рекорди: Чому дорожчає паливо та чого очікувати
Фото: Unsplash, Pexels

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