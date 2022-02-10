Нові рекорди: Чому дорожчає паливо та чого очікувати

Хтось б’є нові рекорди та отримує за це медалі на Олімпійських іграх у столиці Китаю, а ціни на київських АЗС поки тримають найвищу планку цін на пальне з усієї України. Так, з початку року вартість пального зросла вже майже на 15%, а минулого тижня перевищила відмітку у 35 грн.

І хоча з травня минулого року Кабмін ухвалив постанову про граничний рівень торгівельної надбавки до середньої ціни дизельного палива та бензину, нові заходи не надто допомагають стримати ріст цін на пальне.

Як змінились ціни на паливо з минулого року

На офіційному сайті Мінфіну можна знайти статистику, як змінювалися ціни з початку минулого року до сьогодні. Відповідно, дизельне паливо з лютого 2021 року зросло у ціні на 7,3 грн, бензин А-92 на 7,6 грн, бензин А-95 на 7,41 грн, а бензин А-95 преміум — на цілих 8,04 грн.

Якщо ж враховувати той факт, що з травня були введені нові стримувальні фактори, то з того періоду ціни почали рости приблизно однаково і збільшились майже на 5 грн на всі види палива.

Що ж стосується газу, то з минулого року його цінник стрибав найбільше, і вже у грудні він досяг своєї рекордної позначки, що вказує на збільшення ціни на близько 5 грн. Зараз же вартість газу плавно зменшується.

Чи змінюються ціни на паливо в інших країнах

Якщо порівняти з іншими європейськими країнами, в Україні паливо якраз коштує найменше. Найбільший цінник можна спостерігати в Норвегії та Нідерландах, де позначка сягає близько 62 грн і з часом продовжує зростати.

Ближчою за цінником до України є Грузія, де паливо коштує приблизно 29 грн.

Причини зростання цін

Зрозуміти причини зростання цін на пальне в Україні можна, як не дивно, поглянувши у минуле. Так, ще у жовтні 2018 року спостерігалися схожі тенденції швидкого підвищення вартості пального.

Тоді, як погодились експерти, причина була у різкому знецінення гривні, тому й пальне за кілька місяців почало коштувати практично на 5 грн дорожче. Зараз же спостерігається схожа ситуація, і цінник підвищився вже приблизно на 4 грн, враховуючи той факт, що лише за минулий тиждень ріст становив вже 1,5 грн.

Ще одним важливим фактором вважається геополітична ситуація в країні, яка, на жаль, наразі сприяє хіба що зростанню цін.

Фінансовий аналітик Влад Пономар пояснює, що у нас на формування цін на паливо завжди впливають такі фактори, як ціни на нафту, курс валют, вартість транспортування, податки та акциз, баланс ринку (попит/пропозиція), оскільки Україна імпортозалежна країна, яка приблизно 80% нафтопродуктів ввозить з-за кордону.

Окрім того, на цінник у будь-якій країні впливає вартість нафти у світі. Ще з осені минулого року підвищення лише почало набирати обертів, і вже у середині січня 2022 року досягнуло свого трирічного максимуму. Однією з причин такого стрімкого зростання стало скорочення запасів у США та значний попит, який не вдається задовольнити усім наявним компаніям.

Влад Пономар стверджує:

Основним тригером зростання цін на паливо цього року є зростання ціни нафти на світовому ринку: лише протягом 2021 року ціни на нафту зросли більш ніж на 50% з $51 за барель до $77.

До того ж, як запевняє аналітик, підвищення ціни викликане відновленням світової економіки, обмеженим постачанням із боку країн-виробників та ознаками того, що світовий попит на нафту не постраждав від поширення Омікрону.

Наскільки реально стримати підвищення цін за допомогою граничних цін?

Влад Пономар пояснює, що з точки зору економіки, граничні ціни, які встановлює Мінекономіки, не можуть стримати підвищення цін.

Бізнес не продаватиме собі у збиток. Якщо ціна буде нижча від собівартості, то пальне взагалі зникне з продажу.

Нагадаю, що будь-які обмеження стимулюють зростання тіньового ринку. Продаватиметься фальсифікат, щоб влізти у межі цінового коридору.

Крім того, експерт певен, що це негативний сигнал для міжнародних інвесторів про непрогнозованість регуляторної політики країни.

Ціни диктує світовий ринок. І в умовах здорожчання нафти у світі боротися адміністративними методами з підвищенням цін на пальне неможливо.

Прогнози на найближчий час

Поки не вирішені усі попередні фактори, ціни зростатимуть. Єдине, що може зробити влада, на думку фінансового аналітика, – обмежувати спекулятивні надбавки. Проте 9 із 10 АЗС ще до запровадження державного регулювання цін на паливо в Україні відповідали встановленим вимогам щодо закладеної у вартості пальної націнки.

Звичайно ж найближчим часом можна очікувати ще додатково 1 грн на цінниках або, наприклад, піти шляхом Польщі. Там зменшили ПДВ на пальне, що дало змогу спустити вартість на 12%.

Вони прибрали податок з роздрібного продажу, зменшили ПДВ на паливо з 23 до 8%, і ціни відразу впали з 6 до 5,14 злотих за літр пального.

Що стосується прогнозу на 2023 рік, Влад Пономар впевнений, що усе залежатиме від цін на нафту та пальне на зовнішніх ринках і курсу валют.

Я очікую невеликого падіння цін на нафту, і відповідно цін на пальне в Україні.

Багато також залежить від геополітики, як стверджує аналітик. Наприклад, керуюча активами Німеччини компанія DWS заявила, що ціни на нафту можуть впасти більш ніж на 20% у порівнянні з поточними рівнями, якщо інвестори побачать деескалацію ситуації з боку РФ навколо кордонів України.

Також аналітик вважає, що ціни на нафту можуть впасти після укладання ядерної угоди США-Іран, оскільки Вашингтон нібито вже відновив непрямі переговори з Іраном про укладання такої угоди.

Вона могла б зняти санкції США щодо іранської нафти та швидко збільшити постачання на ринок. Плюс поточні ціни на нафту збільшать видобуток у Сполучених Штатах.

Управління енергетичної інформації США повідомляє, що видобуток сирої нафти в США у 2022 році зросте з 770 000 барелів на добу до 11,97 млн барелів на добу.

Однак якщо тебе не стільки турбує підвищення цін на пальне і хочеться все ж таки відправитись у подорож на машині, читай як підготувати авто до дальньої поїздки взимку.