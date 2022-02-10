Новые рекорды: Почему дорожает топливо и чего ожидать

Кто-то бьет новые рекорды и за это получает медали на Олимпийских играх в столице Китая, а цены на киевских АЗС пока держат самую высокую планку цен на топливо со всей Украины. Так, с начала года стоимость горючего выросла уже почти на 15%, а на прошлой неделе превысила отметку в 35 грн.

И хотя с мая прошлого года Кабмин принял постановление о предельном уровне торговой надбавки к средней цене дизельного топлива и бензина, новые меры не слишком помогают сдержать рост стоимости топлива.

Как изменились цены на топливо с прошлого года

На официальном сайте Минфина можно найти статистику, как изменялись цены с начала прошлого года до сегодняшнего дня. Таким образом, дизельное топливо с февраля 2021 года выросло в цене на 7,3 грн, бензин А-92 на 7,6 грн, бензин А-95 на 7,41 грн, а бензин А-95 премиум — на целых 8,04 грн.

Если учитывать тот факт, что с мая были введены новые сдерживающие факторы, то с того периода цены начали расти примерно одинаково и увеличились почти на 5 грн на все виды топлива.

Что же касается газа, то с прошлого года его ценник прыгал больше всего, и уже в декабре он достиг своей рекордной отметки, что указывает на увеличение цены на около 5 грн. Сейчас же стоимость газа плавно уменьшается.

Меняются ли цены на топливо в других странах

По сравнению с другими европейскими странами в Украине топливо как раз стоит меньше. Самый большой ценник можно наблюдать в Норвегии и Нидерландах, где отметка составляет около 62 грн и со временем продолжает расти.

Более приближенной по ценнику к Украине является Грузия, где топливо стоит около 29 грн.

Причины роста цен

Понять причины роста цен на топливо в Украине можно, как ни странно, обратившись к прошлому. Так, еще в октябре 2018 года наблюдались подобные тенденции быстрого повышения стоимости горючего.

Тогда, как согласились эксперты, причина была в резком обесценивании гривны, поэтому и горючее за несколько месяцев стало стоить практически на 5 грн дороже. Сейчас же наблюдается похожая ситуация и ценник повысился уже примерно на 4 грн, учитывая тот факт, что только за прошлую неделю рост составил уже 1,5 грн.

Еще одним важным фактором считается геополитическая ситуация в стране, которая, к сожалению, сейчас способствует разве что росту цен.

Финансовый аналитик Влад Пономарь объясняет, что у нас на формирование цен на топливо всегда влияют такие факторы, как цены на нефть, курс валют, стоимость транспортировки, налоги и акциз, баланс рынка (спрос/предложение), поскольку Украина импортозависимая страна, примерно 80 % нефтепродуктов ввозится из-за границы.

Кроме того, ценник в любой стране влияет на стоимость нефти в мире. Еще с осени прошлого года повышение только начало набирать обороты, и уже в середине января 2022 года оно достигло своего трехлетнего максимума. Одной из причин столь стремительного роста стало сокращение запасов в США и значительный спрос, который не удается удовлетворить всем имеющимся компаниям.

Влад Пономарь утверждает:

Основным триггером роста цен на топливо в этом году является рост цены на нефть на мировом рынке: только в течение 2021 года цены на нефть выросли более чем на 50% с $51 за баррель до $77.

К тому же, как уверяет аналитик, повышение цены вызвано восстановлением мировой экономики, ограниченными поставками со стороны стран-производителей и признаками того, что мировой спрос на нефть не пострадал от распространения Омикрона.

Насколько реально умерить повышение цен с помощью предельных цен?

Влад Пономарь объясняет, что с точки зрения экономики, предельные цены, устанавливаемые Минэкономики, не могут сдержать повышения цен.

Бизнес не будет продавать себе в убыток. Если цена будет ниже себестоимости, то горючее вообще исчезнет из продажи.

Напомню, что любые ограничения стимулируют рост теневого рынка. Будет продаваться фальсификат, чтобы влезть в пределы ценового коридора.

Кроме того, эксперт уверен, что это отрицательный сигнал для международных инвесторов о непрогнозируемости регуляторной политики страны.

Цены диктует мировой рынок. И в условиях подорожания нефти в мире бороться административными методами с повышением цен на топливо невозможно.

Прогнозы на ближайшее время

Пока не решены все предыдущие факторы, цены будут расти. Единственное, что могут сделать власти, по мнению финансового аналитика, – ограничивать спекулятивные надбавки. Однако 9 из 10 АЗС еще до введения государственного регулирования цен на топливо в Украине отвечали установленным требованиям по заложенной в стоимости топливной наценки.

Конечно же в ближайшее время можно ожидать еще дополнительно одну гривну на ценниках или, например, пойти по пути Польши. Там снизили НДС на горючее, что позволило спустить стоимость на 12%.

Они убрали налог с розничных продаж, уменьшили НДС на топливо с 23 до 8%, и цены сразу упали с 6 до 5,14 злотых за литр топлива.

Что касается прогноза на 2023 год, Влад Пономарь уверен, что все будет зависеть от цен на нефть и топливо на внешних рынках и курса валют.

Я ожидаю небольшого падения цен на нефть и соответственно цен на топливо в Украине.

Многое также зависит от геополитики, как утверждает аналитик. К примеру, управляющая активами Германии компания DWS заявила, что цены на нефть могут упасть более чем на 20% по сравнению с текущими уровнями, если инвесторы увидят деэскалацию ситуации со стороны РФ вокруг границ Украины.

Также аналитик считает, что цены на нефть могут упасть после заключения ядерного соглашения США-Иран, поскольку Вашингтон якобы уже возобновил косвенные переговоры с Ираном о заключении такого соглашения.

Оно могло бы снять санкции США по иранской нефти и быстро увеличить поставки на рынок. Плюс текущие цены на нефть увеличат добычу в Соединенных Штатах.

Управление энергетической информации США сообщает, что добыча сырой нефти в США в 2022 году вырастет с 770 000 баррелей в сутки до 11,97 млн ​​баррелей в сутки.

Однако если тебя не столько беспокоит повышение цен на топливо и хочется все же отправиться в путешествие на машине, читай как подготовить автомобиль к дальней поездке зимой.