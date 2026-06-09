Для тебе Новини

Ціна на бензин з 1 липня 2026: до яких цінників готуватися водіям

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 09 Червня 2026, 16:30 2 хв.
бензин з 1 липня
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь