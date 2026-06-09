Ціна на бензин з 1 липня 2026: до яких цінників готуватися водіям

Відповідно до нових вимог, в Україні запроваджується обов’язкове маркування пального за європейським зразком (Е5, Е10), а мінімальна частка обов’язкового вмісту біоетанолу в бензині марки А-95 має становити не менше 7%.

Впровадження стандарту Е10, який передбачає наявність у паливі до 10% екологічного спиртового компонента, покликане суттєво скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу та збільшити використання відновлюваних джерел енергії.

Однак скільки буде коштувати це паливо, та чи подорожчає воно? Читай, яка буде ціна на бензин з 1 липня — в нашому матеріалі.

Бензин з 1 липня: яка ціна буде на АЗС

Питання зміни роздрібних цін на АЗС з 1 липня наразі викликає дискусії, оскільки собівартість біоетанолу є вищою за традиційну нафтову основу.

Як пише Автотема, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначає, що на оптовому ринку різниця становить близько 15–30 доларів за тонну, через що роздрібні ціни на бензин із підвищеним вмістом біоетанолу можуть мінімально скоригуватися в межах 50–70 копійок за літр.

Зважаючи на те, що поточна середня вартість пального в Україні зафіксувалася на рівні 70–75 гривень, таке коливання є незначним і після повної адаптації логістичних ланцюжків цінова різниця має повністю нівелюватися.

Водночас існують і більш песимістичні прогнози безпосередніх учасників ринку: зокрема, за оцінками власника паливної мережі UPG Володимира Петренка, як зазначає Nfront, перехід на обов’язковий вміст 7–10% біоетанолу може додати до вартості одного літра бензину до 4 гривень.

Раніше ми писали, скільки можна зберігати бензин в каністрі — читай в матеріалі, як правильно це робити.

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